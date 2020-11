대선주조, 차별없는 사회 ‘장애인식 개선 챌린지’ 참여

조우현 대표이사, 제7회 연합캠페인서 증서서명 사진·인스타그램 보드 인증샷 올려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 향토 주류기업인 대선주조가 장애인에 대한 인식개선을 통해 차별 없는 사회 만들기 캠페인에 나섰다.

대선주조(대표 조우현)는 24일 부산장애인복지관협회에서 주관하는 ‘장애인식개선 챌린지’에 동참했다.

부산 사직동 대선주조 본사에서 진행된 이 날 행사에는 대선주조 조우현 대표이사와 금정구장애인복지관 김해연 관장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.

이번 챌린지는 ‘제7회 장애인식개선 연합캠페인’의 하나로 장애에 대한 시민의 이해를 높이고, 장애인과 비장애인이 함께 할 수 있는 사회통합 환경 조성을 목적으로 진행됐다.

지난 6회까지 ‘담쟁이 걷기대회’로 진행된 캠페인은 올해 코로나19로 인해 비대면 ‘장애인식개선 챌린지’로 전환돼 추진되고 있다.

지역 내 영향력 있는 유명인사와 공공기관, 단체를 대상으로 한 ‘장애인식개선 챌린지’는 참여증서 서명 사진과 인스타그램 보드 인증샷을 기관이나 개인 SNS에 업로드하는 방식으로 진행된다.

이날 대선주조 조우현 대표는 장애인식개선 참여증서에 서명한 후 캠페인 인스타그램 보드를 들고 사진 촬영을 진행했다.

앞으로 대선주조 SNS에 사진과 함께 #부산 #함께 만들어가요 #장애인식개선 #담쟁이캠페인 #금정구장애인복지관 해시태그를 업로드할 예정이다.

조우현 대표는 “이번 챌린지가 틀림이 아닌 다름을 이해하는 따뜻한 발걸음이 되길 기대한다”며 “장애를 가진 사람들이 편견 없는 사회에서 살아갈 수 있도록 배려와 공감 문화 조성에 힘쓰겠다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr