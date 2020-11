[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 외식조리과학과 창업동아리인 소우교우가 지난 23일부터 27일까지 1주일간 비대면 팝업레스토랑을 오픈했다고 24일 밝혔다.

소우교우가 7번째 마련한 팝업레스토랑은 코로나19 상황에 대비해 2학기동안 5개 참여업체(파쿠야, 한가돼지곰탕, 마포갈매기, 시민통닭, 양선비)와 지속적인 협력을 거쳐 10가지 제품을 개발했다.

소우교우는 LINC+사업단 소속 창업동아리로 창의드림방과 창업동아리에서 개발한 아이템을 현장실무자와 공동으로 개발해 지역산업연계프로그램으로 자리잡아가고 있으며, 수익금을 통해 올 신입생에게는 제품을 무상 제공할 계획이다.

이 동아리는 외식업소 벤치마킹, 메뉴개발, 서비스, 사업장운영, 손익분석, 홍보 등 창업에 필요한 전반적인 과정을 운영하고 있으며 예비창업자들로 구성돼 있다.

