디에이테크놀로지는 에스모에서 지투지프라이빗에쿼티 1호 사모투자 합자회사로 최대주주가 변경됐다고 24일 공시했다.

주식 소유 비율은 11.9%로 제 3자배정 유상증자 주금납입에 따른 최대주주 변경에 따른 것이다. 지분 인수 목적은 경영참여다.

