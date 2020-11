전해철 국회 정보위원회 위원장과 박지원 국정원장이 24일 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 참석하고 있다. 국민의힘 의원들은 더불어민주당이 국가정보원의 대공수사권을 폐지하고 이를 다른 기관으로 이관하는 것을 3년간 유예하는 내용의 국가정보원법 개정안에 반발하며 전체회의 개의시간에 참석하지 않았다./윤동주 기자 doso7@

