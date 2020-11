전국광역의회協 대표 출마한 박근철 경기의회 민주당 대표 "文정부 성공 돕겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] "문재인 정부의 성공을 전국광역의회협회의가 앞장서서 돕겠습니다."

경기도의회 더불어민주당 박근철 대표의원(의왕1)이 24일 더불어민주당 전국광역의회의원협의회 대표 출마를 선언했다.

광역의회의원협의회 대표는 더불어민주당 소속 전국 광역의회 의원들의 투표로 선출되며, 중앙당 최고의결기관인 당무위원을 겸하게 된다.

박 대표의원은 "코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 민생을 해결하기 위해서는 문재인 정부의 개혁정책이 반드시 성공해야 한다"며 "개혁정책의 성공은 지역에서부터 시작되고 뒷받침 되어야 가능하고, 광역의회가 그 역할을 해야 한다"고 강조했다.

그는 그러면서 전국광역의회 교섭단체협의회 구성, 지방자치법전부개정안 처리 및 지방의회법 제정, 교섭단체 지위 및 지원근거 마련 등의 공약을 제시했다.

박 대표의원은 그동안 '천 마디 말보다는 한 가지 실천이 중요하다'는 지론으로 과감한 추진력과 결단력을 발휘해 짧은 시간에 적잖은 성과물을 만들어 냈다.

대표적 성과물로 ▲경기도ㆍ경기교육청 정책협의회 출범 ▲고교1학년 무상교육 조기 실시 ▲학교실내체육관 건립사업 추진 ▲인사청문 대상기관 확대 등이 있다.

또 4개 상임위원회에 5급 입법전문위원을 추가로 확보하는 등 의회의 권한 및 위상 강화에도 기여했다는 평가다.

박 대표의원은 "포스트코로나 시대의 새로운 정신은 지방자치의 완성"이라며 "지방자치법 전부개정안 국회통과 및 지방의회법 제정을 위해 광역의회의원 협의회 역량을 최대한 동원하겠다"고 약속했다.

재선인 박 대표의원은 제10대 전반기 안전행정위원장을 역임했으며 민주당 참좋은지방정부위원회 상임위원 및 경기도당 운영위원 등으로 활동하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr