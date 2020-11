동화약품, 코로나19 치료제 임상2상 승인

[아시아경제 조현의 기자] 동화약품 동화약품 000020 | 코스피 증권정보 현재가 21,700 전일대비 3,100 등락률 +16.67% 거래량 17,102,491 전일가 18,600 2020.11.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 전문가들이 꼽은 급상승 유망 종목 'TOP3' 비싼 치료제 이제 그만! 긴급승인 소식에 출시 임박!동화약품, 커뮤니티 활발... 주가 25.0%. close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 'DW2008S'의 임상 2상 시험계획이 식품의약품안전처 승인 받았다고 24일 밝혔다.

이번 임상은 중등증 코로나19 환자를 대상으로 천식치료제로 개발 중인 DW2008S의 유효성과 안전성을 평가한다.

DW2008S는 천식치료제 개발 당시 건강한 사람을 대상으로 한 임상시험에서 안전성과 내약성을 입증했으며 현재 천식치료에 대한 임상 2상 시험도 진행 중이다.

동화약품은 "DW2008S 이외에도 DW2008S의 단일유효성분을 이용한 비임상 연구와 신규 유도체 물질을 이용한 신약후보도출 연구 2건에 대해 각각 GLP 독성시험과 신약개발 시험을 과학기술정보통신부 정부과제 지원 하에 수행하고 있다"고 밝혔다.

