LS그룹이 창업 3세인 구본혁 예스코홀딩스 부사장을 사장으로 승진시키는 등 2021년도 임원 인사를 단행했다.

LS그룹은 최근 각 계열사별로 이사회를 열어 내년 1월1일자로 사장 1명, 부사장 1명, 전무 6명, 상무 10명, 신규 이사 선임 13명 등 총 31명에 대한 승진 인사를 확정했다고 24일 밝혔다.

이하 LS그룹 정기 임원 인사 명단

◆㈜LS

<상무 승진>

▶허영길 홍보담당

<신규 이사 선임>

▶강동준 재경담당

◆LS전선

<전무 승진>

▶최창희 미주지역본부장

<상무 승진>

▶김정년 에너지시스템연구소장 (연구위원)

<신규 이사 선임>

▶김원배 해저생산부문장 ▶차금환 기반기술연구소 (연구위원) ▶남기준 기반기술연구소 (연구위원) ▶정창원 LSHQ 법인장 ▶김낙영 시공부문장 (전문위원) ▶양훈철 배전연구소장 (연구위원)

◆LS일렉트릭

<전무 승진>

▲김영근 전력CIC 연구개발본부장 최고기술경영자(CTO)

<상무 승진>

▶김정옥 전력CIC 생산본부장

<신규 이사 선임>

▶어영국 전력CIC 글로벌사업본부 중국사업부장 ▶서장철 전력CIC 연구개발본부 Digital Solution연구소장 (연구위원)

<외부 영입>

▶이충희 상무 전력CIC 글로벌시스템사업부장

◆LS-Nikko동제련

<전무 승진>

▶이동수 영업부문장

<상무 승진>

▶홍형기 구매물류부문장

◆LS엠트론

<최고경영자(CEO) 선임>

▶구본규 CEO 부사장

◆가온전선

<상무 승진>

▶박영묵 전력사업본부장

<신규 이사 선임>

▶이상호 통신생산부문장

◆E1

<이동>

▶ 구동휘 전무 [現 ㈜LS Value Management부문장·E1 COO(최고운영책임자)] ▶ 한상훈 전무 [現 ㈜LS 경영관리부문장 CFO ? E1 경영기획본부장 CFO]

◆예스코홀딩스

<사장 승진·CEO 선임>

▶구본혁 CEO 사장

<신규 이사 선임>

▶이정철 인사홍보부문장 CHO

◆예스코

▶정창시 CEO 전무

<상무 승진>

▶김환 경영지원부문장 CHO

<이동>

▶방혁준 이사 [現 한성 CFO · 예스코 고객서비스부문장]

◆LS메탈

<전무 승진>

▶문명주 경영지원부문장 CFO

<신규 이사 선임>

▶장재완 STS사업부장

◆GRM

<전무 승진>

▶백진수 CEO

◆토리컴

<상무 승진>

▶이원춘 CEO

◆LS오토모티브

<부사장 승진>

▶문해규 제조사업본부장

<전무 승진>

▶서형석 인사노경부문장 최고인사책임자(CHO)

<상무 승진>

▶이효철 융복합개발센터장 (연구위원) ▶David Ha 북미법인장 ▶지영도 무석법인장

<외부 영입>

▶현상영 상무 HKMC영업부문장 ▶이용욱 상무 SW개발센터장 (연구위원)

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr