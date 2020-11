김산 무안군수, 현안사업 전액 반영될 수 있도록 ‘총력’

서삼석 의원, 예결위 서동용·엄태영 위원 만나 지역 현안사업 설명



주민숙원사업 위해 이재영 행안부 차관 면담…특별교부세 요청

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군은 24일 김산 군수가 국회와 행정안전부를 방문해 내년도 지역 현안사업 국비확보를 위한 총력전을 펼쳤다고 밝혔다.

김 군수는 내년도 정부 예산 국회 예결위 예산소위가 열리고 있는 가운데 기획실장을 비롯한 실무진들과 함께 국회를 찾아 무안 출신 서삼석 국회의원과 국회 예결위 예산소위 의원으로 활동 중인 더불어민주당 소속 서동용 의원, 국민의 힘 소속 엄태영 의원 사무실을 차례로 방문해 내년도 국고예산으로 신청한 지역 현안사업이 전액 반영될 수 있도록 필요성을 설명하고 적극적인 지원을 요청했다.

이번에 건의한 사업은 현경면 평산리 일대 농경지 및 도로 상습 침수 지구 개선을 위한 현경 재해위험개선지구 정비사업(10억), 목포대학교, 무안종합스포츠파크 등 물 사용량이 많은 대규모 시설 4개소에 대한 무안군 물 재이용시설 설치사업(16억), 신학·오류·마산 농어촌마을 하수도 정비사업(30억), 복길·원송현·학송 농어촌마을 하수도 정비사업(25억)이다.

또한, 남악과 오룡지구 신도시 주민의 숙원사업으로 추진 중인 남악신도시 체육시설 확충사업이 조속히 추진될 수 있도록 실시설계비 등 예산 반영을 건의하고 오는 12월 선정 예정인 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜 300사업과 수산자원 산란·서식장 조성사업에 대해서도 무안군이 선정될 수 있도록 협조를 요청했다.

특히 이재영 행안부 차관을 면담하고 지역 주민숙원사업 해결을 위해 불무공원 리모델링 사업(10억), 일로 의산-구정 간 군도 3호선 확포장 공사(11억), 삼향읍 농어촌도로 204호선 확포장공사(5억), 일로 월암-죽산 간 농어촌도로 205호선 확포장공사(10억), (구) 국지도 49호선 아스콘 덧씌우기 공사(10억)에 대한 특별교부세 지원을 건의했다.

김산 군수는 “정부 예산 일정 중 내년 정부 예산을 확보할 수 있는 마지막 기회로 우리 군 현안사업이 국회 심의 과정에서 전액 반영될 수 있도록 끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

