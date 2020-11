노원구 청소년 동아리 지원 사업 발표회 개최

29일 한 해 동안 수고했어! ‘마중물 발표회’ 개최, 응원과 격려의 시간... 가수 ‘김보경’ 강연 및 공연, 동아리 소개·활동내용 발표 및 공연

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 29일 청소년 동아리 지원 사업인 ‘마중물’의 발표회(‘수고했어, 올해도’)를 온라인으로 개최한다.

이번 행사는 펌프에서 물을 끌어 올릴 때 붓는 물 한 바가지란 뜻의 ‘마중물’ 사업의 한해 활동을 마무리하는 사업에 참여한 78개 동아리 청소년들을 격려하고 응원하기 위한 자리다.

발표회는 유튜브 채널 ‘노원마중물’을 통해 개회식과 동아리 소개, 활동내용 발표, 공연 및 강연, 치어리딩, 댄스 등 동아리 공연으로 진행된다.

발표를 맡은 동아리들은 그간의 활동내용을 공릉 청소년 문화정보센터에서 PPT로 발표, 이어 가수 김보경의 공연과 강연이 이어진다.

회원 200여 명은 화상회의 어플을 통해 서로 얼굴을 보며 소통할 예정이다.

강연과 공연을 맡은 슈퍼스타K 출신의 가수 ‘김보경’은 학교밖 청소년이었던 자신의 청소년기 어떻게 자신의 꿈과 재능을 발전시켜 가수가 될 수 있었는지 ‘라떼는 말이야’라는 주제로 자신의 이야기를 들려줄 예정이다. 강연 후에는 실시간 채팅과 화상회의 어플로 질문을 받아 즉석에서 청소년과 소통하는 시간을 갖는다.

마지막으로 ‘나에게 처방하는 약’이라는 키트를 기관을 통해 나누어 주는데, 간식이 들은 약봉지에 나를 응원하는 문구를 적어 지친 나에게 주는 처방약을 스스로 만드는 것이다.

‘마중물’ 사업은 면접을 통해 선발된 동아리에게 50만원을 지원해주어 청소년이 직접 댄스, 노래, 랩, 과학, 연극, 봉사, 스포츠, 역사 분야 등 주제를 정해 지원금의 집행계획을 세우고 지출을 하게 함으로써 청소년들의 주체성이 향상될 수 있도록 도와주는 사업이다.

오승록 노원구청장은 “청소년 스스로 동아리를 구성하고 활동하는 것을 보니 너무 기특하고, 청소년들에게서 희망이 보인다”며 “올 한해를 잘 이겨낸 모든 청소년들을 응원, 동아리 활동을 통해 자신의 꿈과 재능을 마음껏 펼쳐 보이길 바란다”고 밝혔다.

