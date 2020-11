CJ제일제당, 대상에 100억대 특허침해 소송 제기

[아시아경제 이선애 기자] CJ제일제당이 바이오 재산권 보호를 위해 대상을 상대로 100억원대 특허 침해 소송을 제기했다.

24일 업계에 따르면 서울중앙지법 민사62부(재판장 염호준)는 CJ제일제당이 지난 9월 대상을 상대로 낸 특허권 침해 금지 소송을 배당받아 사건을 검토하고 있다. 공판준비기일은 아직 잡히지 않았다. 동물 사료 첨가제로 사용되는 라이신 개발 기술이 특허 침해를 당했다는 게 CJ제일제당 입장이다.

라이신은 필수 아미노산으로 체내에서 합성이 어려워 음식으로 섭취해야 한다. 근육이나 연골을 강화하는 효과가 있어 동물 사료에 사용된다. 라이신을 생산할 때는 미생물 발효 기술을 작용한 균주를 사용하는데, 대상이 라이신에 균주를 사용하는 과정에서 CJ제일제당의 특허를 침해했는지 여부가 소송의 쟁점이다.

CJ제일제당은 라이신 생산 글로벌 시장 점유율 1위 기업이다. 올해 3분기까지 생물 자원·피드앤케어를 제외한 그린바이오(생물체의 기능·정보를 활용해 공업용 물질을 생산) 사업 누계 매출은 약 2조1900억원 수준이다.

대상은 1998년 IMF(국제통화기금) 외환 위기 당시 라이신 사업 부문을 독일 화학 기업 바프스에 매각했다. 바프스는 2007년 화학 기업 백광산업에 라이신 사업을 넘겼고, 대상은 2015년 백광산업을 재인수하며 라이신 사업 부문을 되찾았다.

대상 측은 “소송이 진행 중인 사안인 만큼 현재로선 밝힐 입장이 없다”고 했다.

