보험사, 3분기 순익 5조5747억…전년비 6.1%↑

저축성 보험 판매 늘고 車보험 손해율 안정

투자영업 줄었지만 보험영업손실도 축소

[아시아경제 오현길 기자] 보험사들이 3분기까지 벌어들인 당기순이익이 5조5747억원으로 전년 동기 대비 6.1% 늘어난 것으로 집계됐다. 저금리로 인해 저축성 보험 판매가 늘고 자동차·장기 보험 손해율이 안정화되면서 실적이 개선됐다.

24일 금융감독원에 따르면 생명보험사 3분기 누적 당기순이익은 3조1515억원으로 전년 동기 3조569억원 대비 3.1% 증가했다. 금리하락에 따른 이자수익이 4592억원 줄었지만 저축성 보험 영업실적 호조 등으로 보험영업손실이 감소했다.

손해보험사 당기순이익은 지난해 보다 10.2%나 늘어난 2조4232억원을 기록했다. 마찬가지로 이자수익이 1867억원 감소했으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 따른 자동차·장기보험 손실 감소 등으로 보험영업손실을 줄였다.

수입보험료(원수보험료)는 생보 81조5401억원, 손보 70조8883억원으로 전년 동기 대비 각각 4.3%, 5.9% 늘었다.

총자산이익률(ROA)은 0.59%로 전년 동기(0.59%)와 유사한 수준이지만 자기자본이익률(ROE)은 5.47%로 전년 동기 5.73% 대비 0.26%포인트 하락했다.

9월말 기준 보험사 총자산은 1291조6306억원으로 지난해 같은 기간 1223조 6068억원 보다 5.6% 증가했다. 자기자본도 141조8177억원으로 이익잉여금 및 매도가능증권 평가이익 증가 등으로 전년 대비 7.0% 늘었다.

보험사 당기순이익 증가는 투자영업이익 감소에도 보험영업손실이 개선된 데 주로 기인한다고 금감원은 설명했다.

금감원 관계자는 "코로나19 지속에 따른 영업여건 및 투자환경 악화 등으로 보험회사의 장기 수익성, 재무건전성의 동반 저하가 우려되는 상황"이라며 "금융시장 변동성과 과도한 영업경쟁, 대체투자자산 부실화 등 주요 위험요인에 대한 상시감시를 강화하면서 새국제회계기준(IFRS17) 도입 대비 및 변동성에 대한 손실흡수능력 제고를 위해 선제적인 자본충실화를 유도할 계획"이라고 말했다.

