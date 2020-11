광주 서구 ‘전국 사진공모전’ 개최

서구청사·지하철역 등 릴레이 전시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 지난 23일 ‘제3회 광주 서구관광 전국사진공모전’을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 공모전은 서구8경 등 서구의 대표 명소 및 축제를 전국에 널리 알리기 위해 ㈔한국사진작가협회 광주광역시지회와의 업무 협약을 통해 추진됐다.

또 새로운 역사문화자원과 명소를 발굴해 관광자원화 하는 등 명품 문화관광 서구 구현을 목적으로 했다.

지난 3월 공고를 통해 9월 1일부터 18일까지 접수한 결과 수려한 자연경관, 문화역사 명소, 축제, 문화행사, 전통시장 등을 주제로 한 사진 작품 194점이 접수됐다.

심사 결과 금상 아름다운 운천호수(오관용씨), 은상 추억만들기(이해권씨), 은상 벽진서원(조미임씨), 동상 용두동 지석묘(김미선씨), 동상 징검다리 하이킹(신영하씨), 동상 송가인이 나타났다(최강규씨) 외 가작 5점, 입선작 35점 등 총 46점이 선정됐다.

구는 전날 서구청사 1층 로비에서 시상식 및 제3회 광주 서구관광 전국사진공모전 전시회를 개최했다. 이어서 서구문화센터, 농성역, 상무역 등에서 릴레이 전시를 진행할 계획이다.

더불어 각종 홍보물 제작 등에 제공돼 서구 관광자원을 전국에 알리는데 적극 활용할 계획이다.

한편 전시회에는 코로나19 확산예방을 위해 마스크 착용, 발열체크 후 입장할 수 있으며, 관람하는 경우에도 일정간격을 유지해야 한다.

서구 관계자는 “서구관광 전국사진공모전을 통해 서구의 관광자원을 전국에 알릴 수 있도록 열심히 준비했다”며 “다양한 관광자원을 활용해 명품 문화도시 이미지를 제고할 수 있도록 다양한 정책을 활용할 계획이다”고 말했다.

