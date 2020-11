미래에셋 美 S&P500 ETF 순자산 1000억 돌파

상장 3개월 만에 돌파

[아시아경제 이민우 기자] 미래에셋자산운용의 미국 S&P500지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상품의 순자산이 1000억원을 돌파했다.

미래에셋자산운용은 이 같은 'TIGER미국S&P500 ETF'의 순자산이 지난 8월 상장 이후 3개월가량 만에 1000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다.

기초지수인 S&P500지수는 미국 주식시장에서 거래되는 시가총액 상위 500종목으로 구성된다. 미국 대표 지수로 꼽히며 전체 시가총액의 약 80%에 해당하는 대형주들을 포함한다. TIGER미국S&P500 ETF는 완전복제 전략을 통해 기초지수와의 변동률이 유사하도록 운용하며 별도의 환헤지는 실시하지 않는다. 앞서 미래에셋자산운용은 TIGER미국S&P500 ETF의 총보수를 연0.30%에서 0.07%로 국내 상장 동일 지수 ETF 중 최저 수준으로 인하한 바 있다.

한편 TIGER ETF는 국내에서 업계 최다인 128개 라인업을 구축하고 있다. 해외 시장에서도 ETF 사업을 강화해 9월말 기준 미국, 캐나다, 호주, 홍콩 등 9개국에 380여개 ETF를 공급,했다. 운용규모는 53조원을 넘는다. 글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면 전세계 ETF 운용사 중 미래에셋은 순자산 규모 16위를 기록 중이다.

