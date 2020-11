충남 공주서 14명 무더기 확진…푸르메요양병원發

[아시아경제(공주) 정일웅 기자] 충남 공주에서 14명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 이들 확진자는 모두 공주 푸르메요양병원과 관련이 있는 것으로 확인된다.

24일 충남도와 공주시에 따르면 전날 이 요양병원에선 40대 간호사(세종 88번)와 간호조무사(세종 89번)가 먼저 확진됐다.

이에 방역당국이 요양병원에 입소한 환자 185명과 직원 101명 등 286명을 전수검사 한 결과 13명이 추가 확진 판정을 받았다.

이들 확진자 중 3명은 간호사, 10명은 환자인 것으로 확인된다. 연령대는 80대 4명, 70대 3명, 90대 2명, 50대 2명, 40대와 60대 각 1명 등으로 분포했다.

방역당국은 해당 요양병원을 방역소독하는 한편 확진자를 대상으로 추가 역학조사를 벌이고 있다.

