속보[아시아경제 임주형 기자] 24일 부산시 보건당국은 오전 10시 기준 12명(637~648번)이 코로나19 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

이날 확진 통보를 받은 12명 중 11명(637번, 639∼648번)은 충남 778번 확진자(부산 거주자)의 접촉자로 분류됐다.

보건당국은 충남 778번 확진자와 이날 확진 통보를 받은 11명의 감염이 부산 부산진구 초읍동에 있는 한 건물에서 진행된 국악 공부 소모임과 연관된 것으로 추정하고 있다.

