무신사, 역대급 블프 행사 연다 "최대 80% 할인전"

1436개 브랜드 참여 9만1600여개 상품 할인

[아시아경제 조유진 기자] 온라인 패션 스토어 무신사가 오는 26일부터 내달 1일까지 ‘2020 블랙 프라이데이’를 개최한다고 24일 밝혔다.

무신사 스토어에 입점한 1436개 브랜드가 참여하는 이번 블랙 프라이데이는 9만 1600여 개 상품을 최대 80% 할인 판매한다.

전년 대비 행사 기간은 2일 더 늘어났고 할인 상품 수는 50% 이상 증가했다. 또 특가 상품과 할인 혜택을 확대하고 다양한 이벤트를 기획해 역대 최대 규모의 세일 행사로 마련됐다.

먼저 스테디셀러와 신상품을 매일 파격적인 특가로 선보이는 ‘선착순 특가’가 진행된다. 인기 브랜드 제품 중 80여 개의 베스트셀러를 선별해 매일 4회에 걸쳐 시간대별로 할인가에 판매한다. 특히 한정 수량의 에어팟 프로를 특정 시간에 9만 9천 원 할인가로 제공할 예정이다.

또 무신사 주요 브랜드 인기 상품을 24시간 동안 추가 할인된 가격으로 선보이는 ‘하루 특가’를 운영한다. △휠라 구스다운 패딩 △커버낫 플리스 재킷 △아디다스 슈퍼스타 비건 △마크 곤잘레스 로고 크루넥 △반스 스케이트 하이 △무신사 스탠다드 블레이저 등을 만날 수 있다. 이외에도 품목별 할인 상품을 제안하는 ‘카테고리별 특가’와 가격대별 ‘균일가 세일’도 확인할 수 있다.

이번 행사에는 실시간으로 판매되는 상품과 브랜드의 랭킹 정보를 제공한다. 상품 랭킹에서 카테고리별로 현재 가장 인기 있는 상품 정보를 확인할 수 있다. 브랜드 랭킹은 실시간 인기 순위는 물론 브랜드별 누적 판매 금액을 살펴볼 수 있는 것이 특징이다.

방송인 하하와 지석진이 참여한 블프 추천왕 컴피티션 영상을 유튜브 채널 ‘하하PD’(24일)와 ‘지편한세상’(25일)에서 순차 공개할 계획이다. 이와 연계해 참여 고객에게 인기 한정판 스니커즈와 무신사 적립금을 증정하는 ‘도전! 블프왕’ 참여 이벤트도 마련했다. 행사 기간 누적 구매 금액이 높고 가장 많은 추천인으로 등록된 상위 각 100명을 선정해 총 200명에게 혜택을 제공한다.

행사에 대한 자세한 사항은 무신사 스토어에서 확인할 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr