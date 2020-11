청호나이스, 50대 이웃 생명 구한 플래너에 감사패 전달

극단적 선택 중 뛰쳐나온 50대 남성 구조…“당연한 일 했을 뿐”

[아시아경제 김희윤 기자] 청호나이스는 최근 극단적 선택을 한 50대 남성의 목숨을 구한 자사 직원에게 감사패와 금일봉을 전달했다고 24일 밝혔다.

청호나이스 익산지사 플래너인 안지호(24) 씨는 지난 4일 오전 10시 25분경 자택인 익산시 영등동 소재의 한 아파트단지 내 주차장을 지나던 중 극단적 선택을 한 50대 남성을 발견했다. 당시 남성은 목을 꽉 조이는 줄을 감고 고통스러운 비명을 지르며 승용차 문을 박차고 뛰어나왔다.

안 씨는 즉시 119에 신고를 한 뒤 집으로 올라가 가위를 챙겨 집에 있던 아버지와 함께 내려왔다. 안 씨와 아버지는 남성의 목에 감겨있던 줄을 끊어낸 뒤 심폐소생술 등을 실시했다. 잠시 후 119 구조대와 경찰이 도착했고, 이들 부자의 신속한 대처로 50대 남성은 목숨을 구할 수 있었다.

안 씨는 “항상 어려운 상황에 처한 사람은 도와야 한다는 마음을 가지고 살아왔다”며 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 과분한 관심을 받아 부끄럽다”고 밝혔다.

