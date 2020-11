농심, '신라면블랙 두부김치' 봉지면 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 농심이 신제품 ‘신라면블랙 두부김치’를 출시했다고 24일 밝혔다. 지난 8 월 선보인 용기면 신라면블랙사발 두부김치를 봉지라면으로 새롭게 내놓은 것이다.

신라면블랙 두부김치는 신라면블랙의 깊고 진한 국물에 두부김치찌개의 맛을 접목한 제품이다. 부드러운 식감의 두부와 아삭아삭 씹히는 김치를 풍성하게 넣어 한국인이 좋아하는 김치찌개의 맛을 구현했다.

농심은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 집에 머무는 시간이 길어지며 자신만의 기호에 맞게 조리법을 바꿔서 즐기는 ‘모디슈머’ 트렌드가 계속 이어지고 있는 만큼, 신라면블랙 두부김치가 소비자들에게 더욱 건강하고 풍성한 한 끼 식사를 제공해줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 농심이 앞서 출시한 신라면블랙사발 두부김치는 뉴욕타임즈가 선정한 세계 최고의 라면 신라면블랙과 한국인이 좋아하는 두부김치찌개의 만남으로 시장에서 큰 관심을 모으고 있다.

