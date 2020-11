[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 지난 20일 민원이 만족하는 친절도시 서구 구현을 위해 ‘전 직원 친절 교육’을 실시했다고 23일 밝혔다.

이번 친절 교육은 상대를 배려하는 화법을 배움으로써 구청의 이미지를 제고시키고 대인관계의 스트레스 감소와 개인의 업무 능력 향상을 목표로 진행됐다.

최은화 강사는 마음을 여는 인사 예절, 경청의 접근 방법, 소통과 공감을 통한 친절 이미지 메이킹 등 쉽고 재미있는 구성으로 직원들의 많은 공감을 이끌었다.

서구 관계자는 “친절마인드 재정립을 통해 주민에게 감동을 주고 상호 소통하는 서비스를 제공해 민원만족도를 향상시키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

