외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 매수세를 지속했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 15,068,682 전일가 64,600 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감삼성전자, 반도체 선두 유지…3년간 인력 20% 증원 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 96,800 전일대비 1,400 등락률 -1.43% 거래량 2,424,003 전일가 98,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승 close 등 반도체에 대한 매수세를 이어갔다.

22일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 16일부터까지 20일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조5051억원을 순매수했다. 코스피시장에서 1조930억원을, 코스닥시장에서는 4119억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 4693억원 순매수했다. 뒤이어 삼성전자를 3226억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 3,000 등락률 +0.42% 거래량 285,042 전일가 721,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승 close (2130억원), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 9,000 등락률 +4.79% 거래량 894,303 전일가 188,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피한 발 늦은 온라인 전환 '아모레퍼시픽'경영난 아모레퍼시픽 희망퇴직 실시 "감원 규모는 미정" close (1620억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 3,000 등락률 -1.67% 거래량 1,309,560 전일가 180,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 친환경차 타고 유럽 점유율 연 7% 기대[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감 close (472억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 267,266 전일가 365,500 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피카카오, 최근 5일 외국인 24만 592주 순매수... 주가 36만 6500원(+0.27%)언택트 대장주 카카오·네이버 엇갈린 희비…왜? close (427억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 35,400 전일대비 300 등락률 -0.84% 거래량 1,315,689 전일가 35,700 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피'배당주'의 계절이 온다…수익률 5% 넘는 보석株는?외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수 close (369억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 171,685 전일가 170,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피공모주 개인 물량 30%… 得이 될까, 毒이 될까SK바이오팜, 3분기 영업손실 630억원…판매관리비 증가 영향 close (363억원), 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 150 등락률 +1.02% 거래량 2,685,588 전일가 14,650 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 한국판 뉴딜 일환 '스마트 그린 산단' 창원서 첫선정부, 스마트 그린산단 띄우기…산업장관 "창원, 한국판뉴딜 상징"外인이 선호하는 ‘삼성전자’의 이유있는 주가상승! 비밀 공개합니다! close (360억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 2,500 등락률 -1.03% 거래량 302,075 전일가 243,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감코스피, 2년 6개월 만에 2500선 돌파…코스닥도 상승현대모비스, 글로벌 영업 총괄에 외국인 부사장 첫 영입 close (353억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 58,300 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 2,006,084 전일가 58,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 5만 8600원.. 전일대비 1.03%삼성전자우, 외국인 21만 4650주 순매도… 주가 -0.68%삼성전자우, 주가 5만 9900원.. 전일대비 1.87% close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자우를 2868억원 순매도했다. 이어 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 1,894,950 전일가 58,800 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 현대기아차, 친환경차 타고 유럽 점유율 연 7% 기대[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피현대기아차, 유럽 친환경차 판매 첫 年20만대 돌파 '청신호' close 를 1196억원 팔았다. 이밖에 유나이티드제약 유나이티드제약 033270 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 2,400 등락률 -4.33% 거래량 7,424,527 전일가 55,400 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 오늘도 적중! 글로벌 임상3상 발표에 ‘주가급등’! 시장 독점까지?유나이티드제약, 주가 5만 8200원.. 전일대비 5.05%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (339억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 170,622 전일가 206,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 기관, 다 팔아도 삼성그룹株엔 '베팅'손보사 "수수료 경쟁 지양" 결의 1년 만에…대형사 또 올렸다삼성화재, 기다릴 필요 없는 디지털 ARS 도입 close (335억원), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 125,100 전일대비 3,600 등락률 -2.80% 거래량 1,453,988 전일가 128,700 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합제넥신, 개인 투자자 관심 집중... 주가 0.36%... close (326억원), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 550 등락률 +2.37% 거래량 5,926,709 전일가 23,200 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]아시아나 품는 대한항공…기대·우려 '반반'OZ형, 내 마일리지 어떡해?[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피 close (277억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,200 전일대비 150 등락률 +0.71% 거래량 2,387,918 전일가 21,050 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 한전-예술의전당, 문화예술 업무협력한국전력, 이시간 주가 -1.15%.... 최근 5일 개인 230만 3242주 순매도한국전력, 요금체계 개편 힘 받을까 close (232억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 229,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 230,773 전일가 229,500 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 국민연금, 화학 담고 식품·통신 빼고카카오, 본사 전 직원 재택 돌입…IT기업 유연근무 확산(상보)외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수 close (211억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,564,000 전일대비 32,000 등락률 +2.09% 거래량 28,759 전일가 1,532,000 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감쉬어가는 코스피…오후 들어서도 약보합코스피, 기관 매도에 한 발 물러서며 2530선 마감 close (194억원), 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 39,800 전일대비 150 등락률 +0.38% 거래량 619,313 전일가 39,650 2020.11.20 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피녹십자홀딩스, 외국인 9713주 순매도… 주가 3.15%녹십자홀딩스, 주가 3만 8700원.. 전일대비 -6.97% close (193억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 수급 주도 하에 지수는 점진적으로 상승할 것이란 전망이다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "보합권 내의 등락을 반복하며 숨고르기를 진행하는 것이 최근 국내 증시의 주요 특징"이라며 "이는 상승 과정을 이어감에 있어 최적의 전개 양상을 나타내는 것으노 그 배경에는 외국인 매수세가 자리한다"고 분석했다. 서 연구원은 "이머징 펀드에 대한 자금 유입이 지속되고 있고 특히 유의미한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 통제를 이뤄낸 동북 아시아 시장에 긍정적 시각이 확산됨을 고려하면 외국인의 매수세는 지속될 여지가 크다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr