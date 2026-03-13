"국내 R&D 성과가 임상에서 구현되도록"

글로벌 임상시험 검체분석 기관 지씨씨엘(GCCL)은 오송첨단의료산업진흥재단(KBIOHealth) 신약개발지원센터와 임상 연구 및 제약산업 발전의 기여를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

한혜정 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터장(왼쪽)과 조관구 지씨씨엘 대표가 12일 경기 용인 지씨씨엘에서 임상 연구 및 제약산업 발전의 기여를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 사진을 찍고 있다. 지씨씨엘 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 이번 MOU를 통해 ▲국내 임상시험 검체분석 산업 및 신약개발 생태계 연계 강화를 위한 협력 ▲국책 연구개발 과제 및 공동연구 협력 ▲교육 프로그램의 공동 기획·운영을 통한 기술·학술 및 전문 인력 교류 ▲전시회·세미나·홍보 활동 등 공동 마케팅 추진 ▲국내외 네트워크 및 인프라 자원 공유 및 활용 협력 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터의 공공 연구 인프라와 지씨씨엘의 임상시험 검체분석 및 프로젝트 수행 경험을 결합해 연구개발(R&D) 단계에서 축적된 기술이 임상시험 단계에서 안정적으로 구현될 수 있도록 양 기관은 단계별 지원 체계를 구축할 방침이다.

한혜정 오송첨단의료산업진흥재단 신약개발지원센터장은 "이번 협약은 신약개발 지원 인프라와 임상시험 분석 전문 역량을 연계함으로써 국내 연구 성과의 실용화와 산업 경쟁력 강화를 도모하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 산업계 파트너와 협력을 확대해 국내 신약개발 생태계 활성화에 기여하겠다"고 했다.

AD

조관구 지씨씨엘 대표는 "공공 신약개발 지원기관과의 협력은 국내 제약·바이오 산업의 연구 기반을 한층 강화하는 중요한 기회"라며 "국내 연구개발 성과가 글로벌 임상 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>