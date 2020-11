"포스트 코로나 시대, 일하는 방식 전환과 취약계층 보호 필요"

'포스트 코로나, 기업경영과 사회안전망' 심포지엄

"수평적 조직·인력 관리, 일하는 방식 전환 필요"

강순희 근로복지公 이사장 "노동복지허브 역할"

[아시아경제 김보경 기자] 근로복지공단은 송옥주 국회 환경노동위원장, 한국기업경영학회와 공동으로 20일 국회 의원회관에서 '포스트 코로나19 시대, 기업경영과 사회안전망'을 주제로 심포지엄을 개최했다.

이번 심포지엄은 제 1세션 '기업경영 지원을 위한 노동복지 정책, 현안과 발전방향'과 제 2세션 '코로나19에 따른 기업의 경영환경 변화와 대응', 특별세션 '포스트 코로나 시대의 기업경영'으로 진행됐다.

근로복지공단 근로복지연구원 이상호 원장은 제1세션에서 코로나19에 따른 국내외 보건·경제·사회적 위기를 되짚어 보고, 취약계층 보호를 위한 정부의 노력과 사회 안전망으로서의 근로복지공단의 노동복지허브 역할을 발표했다.

근로복지공단은 올해 초 대구·창원병원을 감염병전담병원으로 운영해 코로나19의 위협으로부터 대구·경북 지역 주민들을 치료하는 역할을 했다.

공단은 산재보험료 경감, 고용·산재보험료 납부 연장을 실시하는 한편 국민 기부로 조성한 근로복지진흥기금으로 저소득 장기실업자 생활안정자금 사업을 추진하는 등 어려운 노동자와 기업을 지원하는 사업을 다수 시행하고 있다.

윤동열 건국대학교 교수는 제2세션 발제에서 기업의 일하는 방식 변화와 기업의 비대면 서비스 대처 필요성 및 디지털 취약계층에 대한 제도적 뒷받침 등에 대한 기업과 우리나라의 현 상황을 분석했다.

이에 대한 대응책으로 정부의 기업 인사관리 변화 지원, 디지털 전환 공공투자 확대, 취약계층 사회적 보호 방안 마련 등에 대한 정책제언을 했다.

마지막으로 특별세션에서 김동원 고려대 교수는 흑사병과 스페인독감 사례를 들어 팬데믹 이후 경제·경영·고용 상황이 어떻게 변모했는지를 설명하고 코로나19 전개에 세 가지 시나리오를 제시했다.

김 교수는 "코로나19 팬데믹으로 인류의 삶 모든 분야에 큰 변혁을 초래할 것"이라며 "기업이 지속적으로 발전하기 위해선 기민하고 유연하고 수평적인 조직으로 전환과 새로운 인력 관리, 새로운 일하는 방식으로 전환이 필요하다"고 주장했다.

이재춘 한국기업경영학회 학회장은 "코로나19는 생활패턴의 변화와 함께 디지털 경제활동 등 기업 및 근로환경의 변화를 초래하고 있다"며 "오늘 심포지엄을 통해 기업의 지속경영과 국가발전에 기여하는 계기가 되었으면 한다"고 밝혔다.

송옥주 위원장은 "오늘 이 자리는 코로나19 시대 기업 경영환경 변화를 되짚어 보고 의회와 정부가 깊은 고민을 할 수 있는 계기가 됐다"며 "기업경쟁력을 확보하고 노동자들을 사회·경제적 위험으로부터 보호해 포스트 코로나 시대 우리나라가 세계를 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 언급했다.

강순희 근로복지공단 이사장은 "이번 심포지엄에 나온 의견을 반영해 공단이 포스트 코로나19 시대 국민에게 환영받는 '노동복지허브'가 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

