광양시, 백운산 치유의 숲 놀이터…전국 우수 어린이놀이시설 선정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 백운산자연휴양림 내 백운산 치유의 숲 놀이터가 행정안전부 올해 ‘우수 어린이놀이시설’로 선정됐다고 20일 밝혔다.

전국 7만6000여 개 어린이놀이시설 중 총 7개소(인천 1, 울산 1, 충남 2, 경남 2, 전남 1)가 선정됐으며, 전남에서 광양시가 유일하다.

우수 어린이놀이시설은 안전관리실태, 유지관리운영, 아동발달연계, 안심디자인, 공동체 활성화 총 5가지 항목을 평가해 선정한다.

백운산 치유의 숲 놀이터는 수령 60년이 넘은 삼나무, 편백나무, 소나무, 참나무가 어우러져 있으며, 어린이들이 마음껏 뛰어놀면서 상상력을 자극할 수 있는 오르는 기구, 건너는 기구, 공중놀이 기구, 흔들놀이 기구, 조합놀이대 등 총 7개 종류의 놀이시설이 있다.

치유의 숲 놀이터는 모든 놀이기구에 안전 수칙을 자세하게 안내하고, 자체 안전관리반을 구성해 안전 및 위생상태 점검 활동 등을 펼친 점에서 높은 점수를 받았다.

김정호 휴양림사업소장은 “백운산 치유의 숲 놀이터를 잘 관리하고, 추가 시설을 확충해 어린이들이 안심하고 뛰어놀 수 있는 공간을 조성해 나가겠다”고 말했다.

