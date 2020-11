中 마이너스 금리 국채 첫 발행

5년 만기 마이너스 0.15% 금리

10년 15년 만기 등 총 40억 유로

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 마이너스 금리로 국채 발행에 성공했다. 마이너스 금리로 국채가 발행된 것은 이번이 처음이다. 액면가 100유로짜리 채권 발행 시 110유로를 받고, 만기 시에는 액면가 100유로만 갚으면 된다는 의미다.

월스트리트저널(WSJ)은 19일(현지시간) 중국 재정부가 7억5000만유로(9924억원) 규모의 5년만기 국채를 마이너스 0.15%의 금리에 발행했다고 보도했다.

중국 재정부는 이날 20억 유로 규모의 10년 만기 국채와 12억5000만유로 규모의 15년 만기 국채도 함께 발행했다. 10년 만기 국채 금리는 0.318%이며 15년 만기는 0.665%다.

40억유로 규모의 중국 국채 발행에 모두 180억유로가 몰릴 정도로 인기(응찰률 4.5배)가 높았다.

월스트리트저널(WSJ)은 새뮤얼 피셔 도이치방크 중국 채권 담당 대표의 말을 인용해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 중국 경제가 빠르게 정상화되고 있고, 실제 2분기와 3분기 중국 경제성장률 등 주요 경제 지표들이 긍정적으로 나타나고 있어 중국 국채에 자금이 몰렸다고 분석했다.

또 여타 다른 국가의 국채보다 중국 국채가 금리 마이너스 폭이 크지 않다는 점도 중국 국채에 자금이 몰린 이유라고 전했다.

독일 5년 만기 국채 수익률은 마이너스 0.749%다. 독일 5년 만기 국채를 매입할 경우 액면가보다 더 많은 자금을 지불해야 하므로 상대적으로 비용이 덜 들어가는 중국 국채에 자금이 몰렸다는 의미다.

제임스 애티 애버딘 스탠더드 인베스트먼트 투자 매니저는 "중국이 마이너스 금리로 국채를 발행했다는 것은 미국의 달러 시장의 의존도를 낮췄다는 데도 의미가 있다"라고 평가했다.

베이징 한 소식통은 "유럽에서 5년짜리 국채는 주로 마이너스 금리로 발행되고 있다"면서 "코로나19 이후 중국 경제가 회복되면서 중국 국채도 마이너스 대접을 받는 채권이 됐다는 데 의미가 있다"라고 말했다.

중국 경제는 지난 2분기 3.2% 성장한 데 이어 3분기에는 4.9%를 기록하는 등 빠르게 회복되고 있다.

무엇보다 4분기 성장률이 5∼6%대로 예상, 코로나19 대유행 이후 플러스 성장하는 국가는 중국이 유일하다는 평가가 나오고 있다.

실제 국제통화기금(IMF)은 중국이 올해 연간 1.9 % 성장, 유일한 플러스 성장 국가가 될 것이라고 예상했다.

모건스탠리는 중국 경제가 올해 정상화된 이후 내년 9% 성장하면서 세계 경제 회복을 이끌 것이라는 전망을 내놓기도 했다.

인민일보는 마이너스 국채 발행 성공에 대해 이날 "중국 경제에 대한 국제 자본시장의 믿음이 커진 것"이라며 "금융산업의 세계화 추세에 맞춰 중국은 국제 투자자들과의 협력을 더욱 활성화할 것"이라고 보도했다.

