진중권 “文대통령, 국민 아닌 ‘대깨문’만…秋, 정신이 가출한 듯”

20일, 국민미래포럼서 강연

與, 거짓말 갖고 지지층 결집

野, 대안적 프레임 만들어야

[아시아경제 임춘한 기자] 진중권 전 동양대 교수는 20일 문재인 대통령과 더불어민주당을 향해 "대통령은 국민 전체를 대표해야 되는데 문 대통령은 '대깨문(대가리가 깨져도 문재인)'만 대표한다"며 "추미애 법무부 장관이 칼춤을 추는데 대통령이 없다"며 거침 없는 비판을 쏟아냈다.

진 전 교수는 이날 국민의힘ㆍ국민의당 의원들의 공동연구모임인 '국민미래포럼'에서 열린 '탈진실의 시대'를 주제로 한 강연에서 "1930년 나치의 상황이다. 대중들이 거짓말을 쉽게 믿는다"며 "강력한 형태는 아니지만 연성 파시즘의 형태라고 볼 수 있다. 우리나라만이 아니라 세계적인 현상이다. 미국의 트럼피즘이 민주당에서 나타나고 있다"며 이같이 말했다.

진 전 교수는 "과거와 달라진 게 옛날에는 정치인들이 잘못하면 사과하고 반성하는 척이라도 했다. 이 사람들은 자기들이 잘못하지 않은 대안세계를 만들고 국민들을 이주시키려고 한다"며 "과거에는 팩트는 인정하고 해석을 둘러싼 싸움이었는데 이제는 팩트 자체를 놓고 싸워야 하는 이상한 상황이 돼버린 것"이라고 지적했다. 이어 "정치인들에 굉장히 유리한 상황이 벌어진 것이다. (예전에는) 거짓말을 하면 안 믿어줬는데 (지금은) 믿고 싶어 한다. 대중들이 가짜를 진짜로 받아들일 준비가 돼있다. 그래서 민주당이 신난 것"이라고 현재 정세를 분석했다.

진 전 교수는 중도층과 관련해서는 "옛날에는 중도층이 있었다. 보편적인 얘기로 이들을 끌어가는 것이 선거였는데 이제는 중도층을 포기한다"며 "사실을 갖고 중도층을 설득하는 게 아니라 거짓말을 갖고 지지층을 결집시키는 전략을 쓰는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 문재인 정권이 쓰는 것"이라고 날을 세웠다.

진 전 교수는 야당을 향해 '대안적 프레임'을 만들어야 한다고 조언했다. 진 전 교수는 "보수가 안 되는 게 프레임이 없다. 대안이 되려면 수권능력이 있다는 것을 입증해야 되고 대안적 프레임을 깔아야 한다"며 "중도와 보수가 연합하면 많은 사람들이 찍을 것이다. 대중들은 대안만 있으면 달려갈 준비가 돼있고 임계점에 와있다"고 말했다. 그러면서 "저들은 막 던진다"며 "추 장관이 원래 정신이 없는 분인데 아예 가출한 것 같다"고 쏘아붙였다.

진 전 교수는 ‘대안을 제시해도 소용이 없는 것이 아니냐’는 하소연에는 “제가 알기로는 야당의) 대안 제시가 없다. 어떻게 소용이 없다는 것을 아느냐”며 “그들은 지지층만 보고 가는 것이 가능하지만 여러분은 주류가 아니다. 그렇게 될 수 없다. 한강에 전선을 쳐야 되는데 낙동강 전선을 쳐서 되겠느냐”고 꼬집었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr