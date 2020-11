창원 진해구, 초등 자녀 둔 해군 일가족 확진 … 누적 447명(종합)

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 사회적 거리 두기 1.5단계로 격상된 경남 창원에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 5명이 추가로 발생했다.

경남도는 20일 오전 10시 브리핑을 통해 창원시 진해구에 사는 30대 남성(경남 446번)과 이 남성의 초등학생 자녀 2명(447번·448번) 등 일가족이 확진됐다고 밝혔다.

이들은 전날 확진된 440번의 가족이다. 446번은 해군으로 알려져 진해지역 군부대에 비상이 걸렸다.

446번은 19일 오전까지 출근했다. 방역 당국과 해군이 협조해 역학조사를 진행할 예정이다.

해군 가족 자녀인 447번, 448번은 진해구 장천초등학교 학생이다. 2명 모두 지난 19일까지 등교했다. 어머니 확진 소식 이후 아버지인 446번과 함께 검사받았다.

방역 당국은 장천초등학교에 선별진료소를 설치하고 접촉자와 동선 노출자를 분류해 검사를 진행할 계획이다.

앞서 진해구에서는 웅동초, 웅동중, 웅천초 병설 유치원에서 확진자가 나와 웅동초, 웅동중, 웅천초 3곳은 원격수업을 하고 있다.

해군 일가족과 함께 이날에는 같은 진해구에 사는 남자 고등학생(449번), 60대 여성(450번)도 양성 판정을 받았다.

449번은 전날 확진된 진해구 웅동중학교 학생(430번)의 가족이고, 450번은 진해구 웅동초 관련 확진자인 433번과 접촉했다.

방역 당국은 이들 확진자의 감염경로와 접촉자를 파악 중이다. 창원과 하동에는 거리 두기가 1.5단계로 격상됐다.

26명까지 늘어난 하동군 중학교 관련 확진자는 밤사이 추가 감염자는 없다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 447명으로 늘었다. 334명은 퇴원하고 113명이 입원 중이다.

