장제원 "野 공수처 비토권 삭제 강행수순…국회 버려야 할 때가 다가오고 있다"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 여당의 고위공직자범죄수사처(공수처) 강행에 대해 "이제 국회를 버려야 할 때가 다가오고 있는 듯 하다"며 장외투쟁 필요성을 시사했다.

장 의원은 20일 페이스북에 "문재인 정권과 민주당이 '공수처법'에 명시적으로 부여된 야당의 법적 권한인 비토권을 삭제하는 법 개정을 강행하기 위한 수순에 돌입했다. 몰상식적인 '야만적 파쇼정치'의 극치"라며 이같이 말했다.

그는 "자기들끼리 밀실에서 만들어 패스트트랙까지 태워 강행통과했던 법을 이제와서 자신들의 입맛에 맞지 않는다고 한번도 시행해 보지않고 바꿔버리겠다는 것이 제정신인가"라며 "국회가 왜 필요하고 정치가 왜 존재해야 하나"라고 지적했다.

장 의원은 "법에 보장된 반대마저 다수의 힘으로 뜯어 고쳐서 짓밟겠다는 것은 민주주의를 유린하는 것"이라며 "이제 국회를 버려야 할 때가 다가오고 있는 듯 하다"고 말했다.

그는 "무법천지가 된 나라를 구하기 위한 전면 투쟁의 시간이 다가오고 있다"며 "공수처법 개정안이 민주당의 폭거로 날치기

통과되는 순간, 지도부의 결단을 촉구한다"고 목소리를 높였다.

