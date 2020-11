중견련, 주한인도상공회의소와 기업 교류 지원 업무협약

인도 10대 그룹 비즈니스 오픈 데이 추진 협의

[아시아경제 김철현 기자] 한국중견기업연합회(중견련)가 주한인도상공회의소와 손잡고 중견기업의 인도 시장 진출 지원에 나선다. 중견련은 17일 주한인도대사관에서 주한인도상공회의소와 '한국 중견기업 인도 진출 및 양국 기업 기술 협력 지원'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 에너지, 자동차, 철강, IT, 제약, 섬유 등 분야를 이끌고 있는 인도 10대 그룹 비즈니스 '오픈 데이' 등 교류의 계기를 지속적으로 확대해 중견기업의 성공적인 인도 진출을 지원하고 양국 기업 간 기술 협력을 증진하는 데 긴밀히 협력해 나갈 계획이다. 중견련은 인도상의 회장사인 노벨리스아시아, 마힌드라그룹 쌍용자동차 등 한국 진출 기업과 4000여 명의 인도 IT 전문가 및 엔지니어 네트워크를 바탕으로 중견기업의 인도 시장 개척을 적극 지원할 방침이다.

반원익 중견련 상근부회장은 "에너지, 자동차, IT 부문 글로벌 거대시장으로서, 중견기업 신성장 동력 발굴의 블루오션이자 핵심 교류 대상인 인도 시장에 중견기업이 성공적으로 진출할 수 있도록 적극 지원할 것"이라면서, "대한민국의 우수한 중견기업과 인도 기업 간 교류의 공간을 확대해 포스트코로나 시대 글로벌 공급망 재편을 선도할 다양한 상생 협력 모델을 구축, 양국의 호혜적 교류 협력에 기여하도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.

