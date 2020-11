인천 송도국제도시에 바이오 헬스케어 특화 공유시설 개소

㈜르호봇, IBS타워에 송도바이오융복합센터 마련

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시에 국내외 바이오 기업들이 함께 활용할 수 있는 실험실과 사무 공간을 갖춘 공유시설이 문을 열었다.

인천경제자유구역청은 바이오 특화 공유시설 전문기업인 ㈜르호봇비즈니스인큐베이터가 17일 송도 IBS타워 24층에 '송도바이오융복합센터'를 개소했다고 밝혔다.

1620㎡ 규모의 센터는 멸균기·무균실험대 등 바이오 헬스케어 연구시설 및 장비를 공유하는 바이오 실험실이 마련됐으며, 앞으로 바이오 헬스케어 특화 공유시설로서 경쟁력 있는 서비스를 제공할 방침이다.

이와 함께 글로벌 주요 바이오 인큐베이팅센터, 병원, 벤처캐피탈(VC) 등과 네트워크도 구축할 예정이다. 해외VC들의 투자를 연계하는 기능과 글로벌 제약사들에게 국내 기술의 라이선스아웃(License out: 기술이나 지적 재산권이 들어간 상품의 생산·판매를 타 회사에 허가해주는 것)도 지원한다.

특히 센터는 인천국제공항과 가까운 지리적 특성과 유타대 글로벌캠퍼스 등이 인천경제자유구역에 위치하고 있는 점 등을 감안해 글로벌 바이오기업의 산실로 육성해나간다는 전략을 갖고 있다.

르호봇은 22년간 세계 각국에서 60여개의 공유 비즈니스센터를 운영 중이며 공유 오피스 사업 모델에 창업지원 인큐베이팅 프로그램을 접목, 사업영역을 확대하고 있다.

이원재 인천경제청장은 "르호봇의 송도바이오융합센터는 오픈 이노베이션을 통한 기업 간 협력과 교류를 활발하게 만들어 인천경제자유구역이 바이오 관련 융복합 산업 허브로 도약하는데 큰 도움을 줄 것"이라고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr