경북도, 영주에 첨단베어링 공장 기공식 … '베어링아트' 3000억 투자

영주 반구전문농공단지 3만평에 제조시설 구축

인근 첨단베어링 국가산단 준공 예정 '시너지'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도와 영주시는 17일 오후 3시 ㈜베어링아트 영주공장에서 이철우 도지사와 장욱현 영주시장, 송영수 ㈜베어링아트 대표, 도의원 등 100여명이 참석한 가운데 첨단베어링 제조시설 투자를 위한 반구전문농공단지 확장 기공식을 갖는다.

지난해 9월9일, 경북도와 영주시는 ㈜베어링아트와 향후 5년에 걸쳐 3000억원을 투자해 첨단베어링 제조시설을 구축하는 투자양해각서를 체결했다. 2024년까지 투자가 완료되면 500여개의 새로운 일자리가 만들어질 것으로 기대된다.

㈜베어링아트는 일진그룹의 계열사로 자동차 동력 전달장치용 베어링, 산업용 베어링을 제조하고 있다. 수입의존도가 높은 철도, 항공기, 로봇 등 하이테크 베어링 제조시설을 증설 투자해 신기술, 신시장을 개척할 계획이다.

이철우 경북도지사는 "베어링산업은 국가기간산업으로 수입 의존도가 높은 베어링산업을 경북의 미래성장 동력산업으로 집중 육성하겠다"면서 "연구기관 등과 협업해 베어링산업이 글로벌 시장을 선점할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

한편, 영주시는 철도 및 교통망이 잘 구축돼 있어 수도권과 접근성이 뛰어난 교통의 요충지다. 앵커기업인 노벨리스코리아㈜, SK머티리얼즈㈜, ㈜케이티앤지, ㈜베어링아트가 입지해 있어 향후 연관기업들의 유치가 매우 용이하다.

2027년 준공을 목표로 추진되고 있는 영주 첨단베어링 국가산업단지 사업은 총사업비 3116억원을 투입해 총 136만㎡(41만평)규모로 조성된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr