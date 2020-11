㈜두산, 3분기 영업익 2200억원…전년 比 19.9%↑

[아시아경제 이동우 기자] ㈜두산은 올 3분기 연결기준 영업이익이 작년 같은 기간 대비 19.9% 증가한 2174억원을 기록했다고 16일 밝혔다.

같은 기간 매출은 0.9% 감소한 4조1995억원, 당기순손실은 359억원으로 집계됐다.

㈜두산의 3분기 자체 사업 실적은 연결 기준으로 매출 6446억원, 영업이익 565억원을 기록했다.

회사는 전자BG(비즈니스그룹)의 하이엔드 네트워크용 소재 매출이 증가하면서 영업이익은 작년보다 늘었다고 설명했다.

㈜두산은 산업차량 BG의 전동 지게차 신제품 출시, 무인 지게차 라인 확대 등에 힘입어 4분기 실적은 더욱 개선될 것으로 전망했다.

두산중공업의 올해 3분기 실적은 매출 3조6588억원, 영업이익 1717억원으로 집계됐다. 구조조정과 두산건설 대손 설정 등 일회성 비용이 반영되며 당기순손실은 807억원을 기록했지만 수주가 3분기 늘면서 영업이익을 끌어올렸다.

두산인프라코어는 같은 기간 매출과 영업이익이 각각 1조9284억원, 1761억원, 두산밥캣은 매출 1조849억원, 영업이익 1112억원을 기록했다.

㈜두산 연결재무제표에 반영되지 않는 두산퓨얼셀은 같은 기간 매출과 영업이익이 각각 1740억원, 125억원이었다.

