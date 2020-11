안철수 “문재인 정권 신적폐청산 범국민운동 벌이자”(종합)

"공만 쫓아다니다 '논두렁 축구팀' 신세 될 수도"

혁신 플랫폼에 대해 “본격 고민은 예산국회 후”

김종인과의 만남엔 “최종적으로 뵐 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 16일 야권을 향해 “도덕적, 정책적 우위를 바탕으로 ‘문재인 정권 신적폐 청산 범국민운동’을 벌여 나갈 것을 제안한다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “문제 장관, 문제 인사 잘라내는 것도 중요하지만 인적청산을 넘어 정치, 경제, 사회 등 각 분야에서 나라를 좀먹고 있는 신적폐들을 일소하기 위한 강력하고 지속적인 운동을 제도적, 정책적 차원에서 준비하고 벌여 나가야 한다“며 이같이 말했다.

안 대표는 “적폐청산 운동은 혁신 플랫폼이 구성된다면 중도확장을 위한 야권 혁신 작업과 함께 양대 핵심사업이 될 것”이라며 “정권교체는 분노만으로 이루어지지 않는다. 의지만으로 되는 일도 아니다. 끊임없는 혁신을 통해 비판의 자격을 갖추고 피나는 노력으로 대안적 집권 역량을 갖출 때만 가능하다”고 강조했다.

그는 “문재인 정권은 조국 전 법무부 장관을 소위 ‘검찰개혁’의 상징으로 내세워 지지층을 결집시켰다. 그랬다가 그의 잘못과 과거 행적으로 국민적 분노가 일자 슬그머니 자진 사퇴시켰다. 그러자 금방이라도 문재인 정권을 몰아낼 기세였던 국민적 분노는 구심점을 잃었다”며 “위안부 할머니들의 돈을 갈취한 의혹으로 공분을 샀던 윤미향 사태 역시 교묘한 침묵과 물타기로 넘겼다”고 지적했다.

이어 “추미애 법무부 장관 문제 역시 그럴 것이다. 민주주의를 파괴하고 법치를 붕괴시키고 헌법정신마저 부정하는 법무장관이지만 공수처가 출범하고 나면 검찰개혁을 완수했다고 박수치며 내보낼 것”이라며 “그러면 지금까지의 야권 투쟁역량으로 봤을 때 어떤 일이 일어나겠느냐. 가뜩이나 조직화 되지 못한 투쟁 동력은 약화되고, 정권교체를 위한 국민적 여망은 또 다시 허공을 맴돌 것이다. 야권은 공만 쫓아다니다 사람은 놓쳐 골을 먹는 논두렁 축구팀 신세가 될 수 있다”고 덧붙였다.

안 대표는 “야권은 구적폐보다 몇 배는 더한 문재인 정권의 신적폐를 근본적으로, 제도적으로 청산하는데 지혜와 힘을 모아야 한다”며 “야권의 싸움은 적폐의 상징으로 지목된 몇몇을 끌어내리는 것을 넘어 대한민국을 근본적으로 혁신하는 것을 목표로 해야 한다. 미운 놈 몇 명만 손보는 것으로는 아무것도 바뀌지 않는다”고 밝혔다.

안 대표는 “야권의 목표를 달성하기 위해서는 정권교체를 목표가 아닌 수단으로 생각하는 발상의 전환이 필요하다”며 “정권을 바꾸는 것 자체가 목표가 아니라 바뀐 정권이 대한민국의 영속적인 발전을 위한 기초를 닦는 것이 목표가 돼야 한다”고 말했다.

안 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 야권 혁신 플랫폼에 대해 “본격적으로 고민이 시작되는 것은 예산국회 끝나고 나서부터 아닐까 싶다”며 “일단은 서로 생각할 시간이 필요하니 먼저 제안을 한 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장과의 만남에 대해서는 “정기국회 끝난 다음에 본격적으로 논의하면서 어떻게 최종적으로 뵐 수는 있을 것”이라고 말했다.

