19일부터 수능 특별 방역기간…확진자·격리자 위한 별도시험장 운영(종합)

학원·교습소, 스터디카페 등 방역 점검 강화



[아시아경제 금보령 기자] 다음 달 3일로 예정된 2021학년도 대학수학능력시험(수능) 2주 전부터 정부가 '수능 특별 방역 기간'을 운영한다. 학원이나 교습소, 스터디카페 등을 대상으로 한 방역 점검은 강화된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 수험생이 수능을 치르게 될 장소는 오는 26일 최종 결정된다.

교육부와 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 '2021학년도 수능 집중 안전 관리 방안'을 중앙재난안전대책본부에 보고하고 15일 발표했다.

11월19일부터 12월3일까지 '수능 특별 방역 기간' 운영

정부는 수능을 2주 앞둔 오는 19일부터 시험 당일인 다음 달 3일까지 수능 특별 방역 기간을 운영한다. 수험생의 감염·격리 위험을 최소한으로 줄이겠다는 방침이다.

이 기간 교육부와 교육청은 학원 및 교습소를, 지방자치단체는 스터디카페에 대한 방역 점검을 집중 실시한다. 수능 1주 전인 26일부터는 학원·교습소에 대면 교습 자제를, 수험생에게는 학원 방문 자제를 권고할 계획이다.

수능 특별 방역 기간에 학원 내 접촉을 통해 코로나19에 감염되면 학원 명칭, 감염 경로, 사유 등을 교육부 홈페이지에 한시적 공개한다. 학원·교습소 강사 및 직원은 코로나19 확산 방지를 위해 교육부의 건강 상태 자가 진단 애플리케이션을 사용해야 한다.

게임 제공 업소, 노래 연습장, 영화관 등 수험생들이 드나들 수 있는 곳도 방역 관리를 강화한다. 정부는 수험생과 수험생 가족에게 다중이용시설 중 밀폐·밀집·밀접 시설의 이용을 금지하는 한편 소모임 등도 자제해달라고 당부했다.

수능 시험장의 경우 지자체, 학교 여건에 따라 수능 다음 날인 다음 달 4일에는 원격 수업을 하거나 재량 휴업일로 할 수 있도록 했다.

코로나19 유증상자, 자가격리자, 확진자 위한 별도 시험장 운영

정부는 이번 수능에 코로나19 유증상자, 자가격리자, 확진자에게도 최대한 응시 기회를 부여할 수 있게 별도 시험장을 운영한다.

수험생 가운데 확진 판정을 받은 경우를 위해 지자체는 지난 13일 기준 29개소, 120여개 병상을 확보했다. 시·도마다 거점 병원, 생활치료센터 등을 활용했다. 정부는 코로나19 확진 수험생이 늘어날 시 추가 병상을 섭외할 예정이다.

이미 확진된 수험생은 지난 12일부터 시험장으로 활용될 병원, 생활치료센터 등으로 이송됐다. 이들은 장시간 시험 응시가 가능하다는 의사 소견서가 있어야 한다.

자가격리 수험생을 위해서는 86개 시험지구에 총 113개 시험장, 754개 시험실을 확보했다. 자가격리자를 위한 별도 시험장은 오는 26일부터 설치된다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "현재 시점에서 수능 수험생 확진자, 자가격리자 규모를 말씀드리는 것은 적절치 않다"며 "다만 현재 확보한 병상과 별도 고사장에서 안정적으로 수능을 응시할 수 있는 상황이라고 판단한다"고 설명했다.

정부는 질병관리청과 한국교육과정평가원 합동으로 공동 상황반을 운영해 지자체별 수험생 확진·격리 상황을 분석한 뒤 관계기관에 제공할 방침이다.

