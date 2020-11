홍준표 "文정권, 자유주의 동맹 벗어나 사회주의 동맹 다가서려해"

[아시아경제 나한아 기자] 홍준표 무소속 의원(대구 수성구을)이 한반도의 군사 균형이 무너지고 있다며 문재인 정부가 사회주의 동맹에 다가서려 한다고 비판했다.

홍 의원은 15일 자신의 페이스북에 "세계의 화약고이던 동북아시아에 6·25 전쟁 이후 70여 년간 왜 전쟁이 없었을까"라고 운을 띄우며 전쟁이 없었던 이유로 "지난 70여 년 동안 동북아시아와 한반도에는 '북·중·러 사회주의 동맹'과 '한·미·일 자유주의 동맹'이 굳건하게 세력 균형을 이루고 있었기 때문"이라고 주장했다.

이어 그는 "전쟁은 세력의 균형이 무너질 때 발생한다. 그런데 그 세력 균형이 최근 무너지고 있다"라며 "문재인 정권은 출범한 이래 한·미·일 자유주의 동맹을 벗어나 북·중·러 사회주의 동맹에 다가가려는 움직임으로 한·미·일 자유주의 동맹이 허물어져 가고 있다"라고 지적했다.

그러면서 "일본의 재무장 움직임은 가속화되고 있으며 북핵은 완성 단계에 와 있어서 한반도의 군사 균형이 무너지고 있다"라고 꼬집었다.

홍 의원은 또 정부의 행태를 진영 논리에 따라 "한반도 정세는 문 정권이 들어온 이후 급변하고 있는데도 (문 정권은) 아직도 평화 타령으로 국민들을 속이고 있다"라며 "미·중 패권 전쟁으로 세계는 더욱더 혼란의 와중인데, 문 정권은 오로지 김정은에게만 목을 매고 있다"라고 비판했다.

마지막으로 그는 "지난 70년간 한반도 평화를 가져다준 한·미·일 자유주의 동맹을 잊어서는 안 된다"라고 강조했다.

