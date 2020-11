"너네도 걸려봐라"…보건소 직원 껴안은 사랑제일 교회 부부

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검진을 권유하는 보건소 직원에게 "너도 걸려보라"라며 껴안는 등 난동을 부린 사랑제일교회 신도에게 경찰이 구속영장을 신청했다.

15일 경찰에 따르면 경기 포천경찰서는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반, 공무집행방해 혐의를 받는 A(50대·여) 씨에 대해 구속영장을 신청했다. 남편 B 씨에 대해서는 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정이다.

앞서 사랑제일교회 신도인 A 씨와 남편 B 씨는 지난 8월 15일 광화문 집회에 참석했다가 밀접접촉자로 분류돼 코로나19 진단검사를 받으라는 권고에 응하지 않았다.

포천시보건소 40대 여직원 2명이 지난 8월 17일 A 씨 부부가 운영하는 포천시 일동면 소재 식당으로 찾아가 검사를 권유했지만, 부부는 강하게 저항하며 난동을 부린 혐의를 받고 있다.

A 씨는 심지어 마스크를 벗으며 "너네도 걸려봐라. 내가 너희를 만졌으니까 (너희도) 검사받아야 한다"라고 말하고 보건소 차량에 침을 뱉기도 했다. 같은 자리에 있던 남편 B 씨는 보건소 직원의 팔을 움켜쥐는 등 방역을 방해한 혐의를 받고 있다.

이들 부부는 경찰 조사에서 "코로나19로 장사가 시원찮은데, 보건소 직원들이 갑자기 찾아와 소문까지 나면 폐업해야 할지도 모르는 상황이라 순간적으로 격분해 그와 같은 행동을 했다"라고 진술한 것으로 알려졌다.

한편 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 16일 오전 10시 의정부지법에서 진행될 예정이다.

