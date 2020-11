신한금융그룹, ‘탄소 제로화' 선언 "2050년까지 모든 자산 대상"

동아시아 금융 그룹 中 최초 Zero Carbon 선언

2050년까지 그룹 내부 및 자산포트폴리오 탄소배출량 Zero 달성 목표

미래 세대를 위한 친환경 금융의 새로운 표준 제시

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융그룹이 ‘제로 카본(Zero Carbon)’을 선언하고 2050년까지 그룹이 보유한 자산 포트폴리오의 탄소 배출량을 ‘제로(0)’로 만들기로 했다.

신한금융은 지난 13일 이사회 산하 사회책임경영위원회를 열고 동아시아 금융그룹 최초로 기후변화에 따른 국제협력에 적극 동참하기 위한 친환경 전략 ‘제로 카본 드라이브’를 선언했다고 15일 밝혔다.

신한금융의 ‘제로 카본 드라이브’는 국제적인 탄소 중립(Carbon Neutral)정책에 발맞춘 차별화된 친환경 금융 전략으로 고탄소 배출 기업 및 산업에 대한 대출·투자를 관리할 뿐 아니라, 산업 내 친환경 금융 지원 확대를 통해 저탄소 경제 전환에 기여하는 정책이다.

신한금융은 ‘제로 카본 드라이브’를 통해 지금까지 업계에서 시도하지 않았던 자산의 탄소배출량까지 정밀하게 측정하고 체계적으로 관리하는 등 친환경 금융의 새로운 표준을 제시했다.

앞으로 신한금융은 그룹 자체적 탄소 배출량을 2030년 46%, 2040년 88%까지 감축하고 그룹 자산 포트폴리오의 탄소 배출량도 2030년 38%, 2040년 69%까지 줄일 계획이다.

이와 함께 친환경 기술 기업에 대한 대출 지원, 재생에너지 사업에 대한 자본 투자, 기업/산업에 대한 친환경 설비 전환 등 친환경 금융 지원을 확대해, 2050년까지 그룹 자산 포트폴리오의 탄소 배출량을 ‘제로’로 만든다는 목표를 세웠다.

신한금융은 탄소 배출 측정에 대한 글로벌 표준 수립 이전부터 국내 탄소 배출권 할당 대상 업체와 온실가스&에너지 목표 관리 업체 총 1042개 대상으로 그룹의 자산 포트폴리오를 감안한 탄소배출량을 산출 및 관리하는 DB를 구축해 왔다.

앞으로 ‘Zero Carbon Drive’의 과학적 추진을 위해 탄소회계 금융협회(PCAF**)가 제시하는 방법론을 활용해 그룹의 탄소배출량 측정 모형을 더욱 고도화한다는 계획이다. 또 배출량 감축 목표를 국제적으로 검증 받기 위해국제기구인 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi), 탄소회계금융협회(PCAF) 가입도 추진할 예정이다.

최근 전 세계 국가들은 파리기후협약에 따라 온실가스 감축 계획을 수립하고 있으며, 유럽 연합을 비롯, 한국, 일본은 2050년까지, 중국은 2060년까지 탄소 중립을 달성하기로 선언했다. 또 HSBC, Barclays(바클레이스), ANZ 등 글로벌 금융사들도 2050년까지 탄소 중립을 선언하고 사업 내 반영을 추진하고 있다.

조용병 신한금융 회장은 “친환경 금융 확대는 미래 세대를 위한 금융의 필수적 역할”이라며, “금융으로 세상을 이롭게 한다는 그룹의 미션 아래, 신한이 우리 사회에 선한 영향력을 확산할 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr