LGU+, 스마트 수소버스 연계 차세대 지능형 교통시스템 선봬

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 200 등락률 -1.71% 거래량 2,220,314 전일가 11,700 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 하현회 부회장 "LGU+에 열광하는 고객 팬덤 만들자"LG유플러스, 국내 최초 양방향 지속가능경영보고서 발간단계별 영어 홈스쿨링 강화…'U+아이들나라 4.0' 나왔다(종합) close 는 '2020 한·세계화상 비즈니스 위크'에서 차세대 지능형 교통시스템(C-ITS)을 선보였다고 15일 밝혔다. C-ITS는 차량 주행 중 운전자에게 주변 교통상황과 급정거, 낙하물 등의 각종 정보를 실시간으로 제공하는 시스템이다.

LG유플러스는 이번 행사에서 C-ITS와 창원시의 스마트 수소버스를 연계해 운전자와 탑승객을 위한 다양한 콘텐츠를 선보였다. 5G 네트워크와 고정밀측위(RTK) 기술을 기반으로 ▲교통상황, 버스이동정보, 신호변경정보 알림 등 운전자의 안전운전을 지원하고 ▲공익광고, 날씨정보, 역주변 상점 할인정보 등 탑승객에게 편의를 제공하는 콘텐츠다.

특히 별도 디스플레이를 설치하지 않아도 버스 유리창을 스크린으로 활용해 콘텐츠를 투영하는 '글래스 디스플레이'가 시승객들의 눈길을 끌었다. 글래스 디스플레이는 LG유플러스가 차량용 초근접 프로젝션 전문 기업인 애니랙티브와 선보인 미래 모빌리티 기술이다.

강종오 LG유플러스 모빌리티사업담당 상무는 "탑승객과 운전자가 대중교통을 좀 더 편리하고 안전하게 이용·운행할 수 있도록 C-ITS를 지속 고도화해 나갈 계획"이라며 "친환경 수소버스로 교통 환경을 혁신할 창원시와의 협력에 적극 나서 창원 시민들을 위한 교통 인프라와 서비스 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한편 창원시, 경상남도, 한국중화총상회가 주최하는 2020 한·세계화상 비즈니스 위크는 전 세계 화교 상인 기업과 한국 기업이 교류하는 대규모 행사다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr