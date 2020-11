[아시아경제 오현길 기자] 서해 북단 소연평도 해상에서 소형 어선이 전복돼 선원 4명이 실종됐다.

14일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오후 6시 7분께 인천시 옹진군 소연평도 인근 43㎞ 해상에서 12t급 A호가 전복됐다.

A호에 타고 있던 선원 4명이 실종됐으며 나머지 선원 1명은 인근에 있던 선박에 구조됐다.

A호는 전북 군산에서 출항한 선박으로 확인됐으며 사고 당시 선원들은 갑판에서 조업 중이었다.

해경은 경비함정과 주변 어선 등을 사고 해역에 투입해 실종자를 수색하고 있다.

해경 관계자는 "경비함정 등을 투입해 실종자를 찾고 있다"며 "구조작업을 마치는대로 사고원인을 조사하겠다"고 말했다.

