아이들이 목격한 뺑소니…"그림 속 범인 찾는다" 범인 검거에 이용

[아시아경제 나한아 기자] 독일에서 교통사고 뺑소니 범인 검거에 여섯 살짜리 꼬마 네 명이 그린 범인 인상착의 그림이 이용돼 화제를 낳고 있다.

네 명의 꼬마 아이들은 교통사고를 내고 달아난 난폭운전자의 인상착의를 기억했다가 경찰에 제공했고, 독일 경찰은 이를 실제로 범인을 검거에 이용했다.

13일(현지시간) BBC 등 보도에 따르면, 지난 11일(현지시간) 오전 8시 40분께 독일 서부 도르트문드 인근 도시인 함에서 한 운전자가 난폭운전을 하다 교통 표지판 등을 부수고 현장에서 달아났다.

여섯 살 동갑내기 루이사, 로미, 셀리나, 루이스는 학교 등굣길에 횡단보도를 건너다가 이 사고 장면을 목격했다. 그들은 범인을 반드시 잡아야겠다고 마음을 먹고 학교에 도착하자마자 선생님에게 사고 장면을 알렸다. 이 교사도 적극적으로 나서서 아이들에게 사고 장면을 자세히 그려보라고 말한 뒤 이 사실을 경찰에 신고했다.

꼬마들은 "운전자가 사고를 내고도 아무렇지도 않게 계속 운전을 했다"라고 진술하며 직접 그린 사고 당시의 그림을 경찰에게 제공했다. 더불어 난폭운전자가 짧은 금발의 여성이라며 인상착의도 구체적으로 묘사했다.

경찰은 이들이 그림 그림을 사회관계망서비스(SNS) 등 페이스북에 게시하고 함께 건네받은 운전자의 '몽타주'를 활용해 본격적으로 용의자를 쫓고 있다.

이를 본 지역 주민 미하엘 슐트는 BBC를 통해 "그 꼬마들은 단지 지켜만 보는 것이 아니라 실제로 행동에 옮겼다"라며 "많은 어른들이 이 꼬마들의 행동을 보고 배워야 한다"라며 꼬마의 시민의식에 찬사를 보냈다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr