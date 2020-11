국민의힘 “정부, 민주노총 집회 ‘수수방관’…선택적 방역”

"광복절 집회는 안 되고 왜 오늘은 느슨한 방역인가"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 14일 민주노총이 전태일 열사 50주기를 맞아 대규모 집회를 여는 것에 대해 “확진자수가 8일 연속 세 자릿수를 기록하고, 어제는 200명에 육박하며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 위협이 더욱 심각해진 상황”이라며 “정부는 앞선 광복절 집회 등과는 다른 잣대로 수수방관하고 있다”고 비판했다.

김예령 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “코로나19 방역에 열을 올리던 정부가 자제요청으로 슬그머니 발뺌하는 식이니, 네 편 내 편을 가르는 ‘선택적 방역’ ‘정치방역’이라는 말이 나올 수밖에 없다”며 “정부의 방역 기준은 무엇이고 왜 그때는 안 되고 왜 오늘은 느슨한 방역으로 방침이 바뀌게 된 건지 이에 대한 구체적인 설명이 뒤따라야 한다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “국민의힘은 헌법이 보장된 표현 및 집회의 자유를 특별한 공공의 위험이 없는 한 적극적으로 보장해야 한다는 것을 원칙으로 두고 이를 존중하려 한다”며 “그러나 정부의 방역 기준의 판단에 있어 자의적인 목적이 개입이 돼서는 안 된다는 것을 분명히 강조한다”고 밝혔다.

김 대변인은 “만약 오늘의 집회가 코로나19 재확산의 기폭제가 된다면 정부·여당, 서울시와 경찰은 그 책임에서 벗어날 수 없을 것임을 똑똑히 기억해야 할 것”이라고 말했다.

