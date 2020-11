조현우·권창훈 등 축구대표팀 5명 코로나19 확진… '벤투호 비상'

[아시아경제 최은영 기자] 오스트리아로 해외 원정을 떠난 한국 국가대표 축구대표팀에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 무더기로 나와 '벤투호'에 비상이 걸렸다.

14일 대한축구협회(KFA)는 "국제축구연맹(FIFA)규정에 따라 현지시간으로 12일 오후 5시에 진행한 유전자 증폭(PCR) 검사 결과, 골키퍼 조현우(울산)를 포함해 권창훈(프라이부르크), 이동준(부산), 황인범(루빈 카잔) 선수 4명과 스태프 1명을 포함한 총 5명이 코로나19 양성 판정을 받았다"라고 전했다.

협회는 "5명 모두 증상은 없는 상태"라고 전하며 "선수와 스태프 전원은 FIFA와 KFA 방역 지침에 따라 각자 방에서 격리 중이다. 선수단 건강을 최우선으로 두고 건강상태를 모니터링하며 필요한 조치를 진행 중이다"라고 덧붙였다.

이번 검사에서 음성 판정을 받은 인원들은 현지시간 14일 오전 8시 모두 PCR 검사를 재진행할 예정이다.

한편 파울루 벤투 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 15일 오전 5시 오스트리아 비너 노이슈타트 슈타디온에서 멕시코와 친선경기를 치르고, 17일 오후 10시 BSFZ 아레나에서 카타르와 대결할 예정이었다.

그러나 대표팀 내 발생한 코로나19 집단 감염으로 15일 예정되어있던 멕시코와의 평가전은 개최 여부가 불투명해졌다. 더욱이 확진자의 감염 경로도 파악되지 않아 추가 감염 우려도 큰 상황이다.

협회는 "재검사결과를 확인하고 오스트리아 당국의 지침에 따라 멕시코축구협회, 오스트리아축구협회와 협의 후 경기 진행 여부를 결정할 것"이라고 말했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr