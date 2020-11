[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 근남면 종합운동장 일원(연면적 2950㎡)에 사업비 30억원(국비 7억, 도비 5억, 군비 18억)을 투입, 실내테니스장을 조성하고 13일 개장식을 열었다.

이곳은 비가림시설과 테니스장 4면, 이동식관람석, 락커룸 등 편의시설을 갖추고 있다. 이용 시간은 아침 6시부터 밤 10시까지다. 이용 요금은 1면당 2시간 기준으로 평일 1만원, 토·일·공휴일 1만5000원이다.

전찬걸 군수는 “기상여건에 제약을 받지 않아 테니스 동호인들의 실력향상은 물론 전지훈련, 각종 대회 유치 등 다양한 용도로 활용할 수 있게 됐다"면서 "전국 제일의 스포츠 관광도시 울진을 알릴 수 있는 좋은 기회"라고 강조했다.

