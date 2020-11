주유소 휘발유 12주 연속 …전국 평균 1318.3원

[아시아경제 황윤주 기자] 전국 주유소 휘발유 가격이 12주 연속 하락했다.

14일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 11월 둘째 주 전국 휘발유 판매 가격은 지난주보다 4.0원 내린 ℓ당 1318.3원이었다.

서울 휘발유 가격은 전주보다 4.5원 하락한 ℓ당 1407.5원으로 전국 평균 가격보다 89.2원 높았다. 최저가 지역인 대구 휘발유 가격은 2.3원 내린 ℓ당 1천284.0원이었다.

상표별로 보면 SK에너지 휘발유가 ℓ당 1327.4원으로 가장 비쌌고, 알뜰주유소 휘발유가 ℓ당 1288.1원으로 가장 저렴했다.

전국 주유소 경유 판매 가격도 전주보다 4.2원 하락한 ℓ당 1118.3원을 기록했다.

지난주까지 보합세였던 국제유가는 이번 주 상승했다. 두바이유 가격은 전주보다 3.4달러 오른 배럴당 42.8달러였다. 두바이유 가격은 이번 주 40달러 선을 다시 회복했다. 국제 휘발유 가격은 3.6달러 오른 배럴당 45.5달러였다.

석유공사는 "국제유가는 코로나19 백신 개발에 대한 기대감, 통화 완화 정책 확대, 석유수출기구(OPEC)의 감산 규모 확대 가능성 등에 따라 상승했다"고 설명했다.

