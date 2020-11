[포토]강북구-건국대 미래지식교육원 평생교육 협력 키로

13일 구 청사에서 건국대 미래지식교육원과 평생교육 업무협약식 가져... 향후 구민에게 양질의 평생학습 기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 13일 구 청사에서 건국대 미래지식교육원과 평생교육 교류 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 박겸수 강북구청장과 장성호 건국대 미래지식교육원장 등 두 기관 관계자가 참석했다.

협약은 구민에게 양질의 평생학습 기회를 제공하기 위해 마련된 것이다. 협약을 통해 강북구와 건국대는 대학과 지역사회를 연계한 평생학습 프로그램을 개발하고 평생교육을 활성화하기 위한 인적·물적 자원을 공유하게 된다.

박겸수 강북구청장은 “이번 협약을 통해 연령과 세대를 아우르는 맞춤형 평생교육을 제공할 수 있을 것”이라며 “구민들이 폭넓은 배움의 분야에서 기쁨을 느낄 수 있기를 바라며, 주민들의 학습영역 확대를 위해 구에서도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

