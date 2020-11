[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,200 등락률 -1.77% 거래량 622,222 전일가 67,800 2020.11.12 15:30 장마감 관련기사 삼성생명, 3분기 영업이익 3746억… 전년比 40.7%↑저금리·코로나 뚫은 방카슈랑스…수수료 규제에 막히나(종합)저금리·코로나 뚫은 '방카'…수수료 규제에 막히나 close 은 3분기 누적 당기순이익이 9951억원으로 전년 동기 대비 1.9% 증가했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 지난해보다 3.9% 늘어난 18조100억원, 영업이익은 5.1% 증가한 9246억원을 기록했다.

삼성생명측은 영업회복과 비용 효율화 등으로 보험이익이 22% 늘어나고, 주식시장이 점차 안정되면서 변액보증준비금 손익이 회복된 결과라고 설명했다.

장래 이익의 흐름을 나타내는 지표인 신계약 가치는 3분기 3420억원으로 전년 동기 대비 2.4% 증가했고, 신계약 연납화보험료(APE)도 전년 동기 대비 15.4% 증가한 7240억원을 기록했다.

총자산은 325조6000억원으로 지난해 같은 기간 306조9000억원 대비 6.1% 증가했으며, 자본건전성을 가늠할 수 있는 RBC비율은 345%로 업계 최고 수준을 유지했다.

