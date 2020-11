올해 예·적금에서 60조 빠졌다…생활비 마련 or 주식 몰빵(종합)

코로나19에 자영업 줄폐업 탓

[아시아경제 김민영 기자] 직장인 전민수 씨는 수년 간 차곡차곡 모아 목돈 1억원 만들기에 성공했다. 전 씨는 만기된 정기 예·적금에서 돈을 빼 은행 수시입출식예금으로 옮겼다. 최근 지인에게 들은 주식에 투자기 위해서였다. 시장 변동성이 커 걱정이 앞섰지만 주변 친구들이 주식으로 돈을 벌었다는 얘기에 일단 소액이라도 투자할 예정이다. 전씨는 "장기투자를 선호하지만 올해처럼 동학개미 열풍이 불면서 주식시장이 활황 일 때는 주식에 투자해도 괜찮을 것 같다"고 말했다.

올해 들어 주요 5대 시중은행(신한ㆍKB국민ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협)에서 계약 기간 만료 전 중도해지된 예ㆍ적금이 60조원에 달하는 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 자영업들이 줄폐업한 데다 저소득층 해고 등 생계가 어려운 사람들이 많아진 영향으로 해석된다. 여기에 주식 열풍에 편승해 예ㆍ적금까지 깨면서 투자에 나선 영향도 한몫했다.

12일 은행권에 따르면 지난달 말 기준 5대 은행의 예ㆍ적금 누적 해지금액은 60조4620억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 55조9544억원에 비해 8.05%(4조5067억원) 증가한 수준이다. 해지 건수도 지난 1월부터 지난달까지 512만5574건으로 전년 동기 488만3660건 대비 4.95% 늘었다.

예ㆍ적금 해지는 기본적으로 생활비 부족 등 생계가 어려운 영향이 크다. 특히 올해 코로나19로 폐업, 실직 등 이유로 가정경제가 힘들어져 해지가 는 것으로 보인다.

한 업계 관계자는 “돈에는 ‘꼬리표’가 없기 때문에 예ㆍ적금 계좌에서 돈이 빠져 나간 이유를 정확히 알 길은 없으나 폐업이나 실직 등으로 급전이 필요해 예ㆍ적금 통장을 깬 것으로 추정된다”고 전했다.

통계청에 따르면 지난달 취업자 수는 지난해 10월보다 42만명 넘게 줄었다. 정규직으로 분류되는 상용 근로자는 1만4000명 늘어나는 데 그친 반면 임시ㆍ일용직은 각각 26만명, 6만명 감소했다. 코로나19가 저소득층 가정경제에 더 큰 피해를 줬다는 얘기다.

다만 올해는 특이한 현상이 발견된다. 한쪽에선 생계가 어려워 예ㆍ적금에서 돈을 빼 쓴 데 반해 다른 쪽에선 지난 3월 코로나19로 인한 폭락장 이후 불이 붙은 주식시장에 뛰어들기 위해 자금을 이동시킨 사람들도 많은 것으로 분석된다.

이는 숫자로도 드러난다. 지난 3월에만 5대 은행에서 빠져나간 예ㆍ적금 해지금액이 8조3155억원에 달했다. 이 돈 전부가 주식시장으로 흘러들어갔다고는 단정할 수 없으나 지난해 같은 기간(5조4743억원)과 비교해 3조원 가까이 예ㆍ적금 해지가 는 건 코로나19 창궐과 주식시장 폭락 말고는 딱히 설명할 길이 없다. 지난 2월과 비교해 봐도 5조7859억원에서 1개월 사이 약 2조5300억원의 돈이 더 빠져나갔는데 이중 상당수가 주식시장으로 흘러간 것으로 업계 관계자들은 보고 있다.

이런 월별 예ㆍ적금 해지 건수와 금액은 지난 6~10월에도 전년 동월과 비교해 큰 폭으로 늘었다. 이 기간은 상반기 때보다 주식시장 변동성이 커졌으나 SK바이오팜(7월), 카카오게임즈(9월), 빅히트(10월) 등 시장의 관심을 받은 회사들의 기업공개(IPO)가 잇따랐다. 공모주 1주를 받으려면 최소 2000만원의 증거금을 넣어놔야 할 정도로 신규 주식 청약 바람이 불었다.

은행권 관계자는 “그동안 모은 돈을 모두 주식에 ‘몰빵’한 개인들이 단기간 돈을 버는 경험을 하면서 예ㆍ적금 금리에 만족 못하는 경우가 늘고 있다”면서 “한국판 뉴딜정책, 코로나19 백신 가능성, 미국 대선 종료 등 여러 재료들로 주식시장이 상승 분위기여서 당분간은 예ㆍ적금에 머물던 돈이 주식시장으로 흘러갈 것 같다”고 예상했다.

