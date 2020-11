‘가치 데이 라이브커머스’ 소상공인 제품 판매 10억원 돌파

9월 첫방 이후 577개 소상공인 상품 판매

비대면 판로 해결사 역할‘톡톡’

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 ‘가치 데이(Day) 라이브커머스’가 정규 편성 2달여 만에 소상공인 상품 판매로 약 10억 5200만원의 매출실적을 달성했다고 12일 밝혔다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 비대면 소비문화가 확산되는 상황에서 가치 데이 라이브커머스는 소상공인의 판로 개척을 위한 해결사 역할을 톡톡히 하고 있는 셈이다.

가치 데이 라이브커머스는 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 수해로 경영상 어려움을 겪는 소상공인의 디지털 전환을 지원하고 소상공인 우수상품의 구매 촉진을 위해 시작됐다.

가치삽시다 플랫폼 뿐만 아니라 민간 플랫폼에서 동시 방송하고 상품을 판매하는 협업을 통해 라이브커머스 운영의 실효성을 강화했다.가치 데이 라이브커머스는 매주 월·수요일 운영되는 정기 프로그램과 각종 이벤트, 크리스마스마켓 등 대규모 소비 축제와 연계해 운영되는 특별 프로그램으로 구분돼 운영된다.

정기 프로그램은 지난 9월 16일 첫 방송 이후 총 28회의 라이브커머스가 진행됐다. 첫날에는 박영선 중기부 장관이 직접 출연해 소상공인 우수상품 판매에 일조했다. 이외에도 특별방송으로 카카오커머스 등과 ‘랜선장터’, 티몬과 추석특집 ‘쑈트리트파이터’, 위메프와 ‘어디까지 팔아봤니’ 등 다양한 민간채널과의 공조를 통해 현재까지 18회의 라이브커머스를 운영해 왔다.

이러한 가치 데이 라이브커머스는 9월 이후 총 46회 운영돼 103개 업체 상품을 판매했다. 이를 통해 가치삽시다 플랫폼 및 민간 협업 채널에서 누적 매출 10억5200만원을 달성하는 성과를 거뒀다. 아울러 공적 역할도 수행했다. 올해 코로나19와 폭우로 인한 수해까지 겹쳐 경영상 이중고를 겪은 소상공인 피해를 덜기 위해 다양한 특별 라이브커머스를 진행했다.

박영선 중기부 장관은 “코로나19 사태로 디지털 경제로의 전환이 가속화되는 상황인 만큼 어려움을 겪는 소상공인분들의 디지털 격차 해소 등 실질적 도움을 주는 것이 공공부문의 역할이다”라며 “그동안 ‘가치 데이 라이브커머스’를 통해 소상공인 우수상품들이 잘 홍보·판매되고 있는 만큼 더 많은 소상공인들이 비대면 판로 주역인 라이브커머스를 활용해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr