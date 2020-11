文대통령, 바이든과 첫 통화…"한미 동맹·韓평화 '굳은 의지' 확인"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 12일 조 바이든 미국 대통령 당선인과 첫 통화를 하고 "굳건한 한미동맹과 평화와 번영의 한반도를 향한 당선인의 굳은 의지를 확인할 수 있었다"고 말했다. 아울러 바이든 당선인의 공식 취임 이후 가능한 조속히 만나 직접 대화할 수 있는 기회를 갖기로 했다. 이날 통화는 지난 8일 바이든 당선인이 대선 승리를 확정지은 지 나흘 만에 이뤄진 것이다.

문 대통령은 이날 오전 9시 청와대 관저 접견실에서 바이든 당선인과 약 14분 동안 통화를 가진 뒤 자신의 트위터를 통해 "앞으로 바이든 당선인과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 및 기후변화 대응을 포함한 세계적 도전과제에 대처하기 위해 적극 협력할 것"이라며 이같이 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 브리핑을 갖고 "문 대통령은 바이든 당선인의 당선을 축하하면서 한미동맹, 북핵 문제, 코로나19 및 기후변화 대응 등에 대해 의견을 교환했다"며 "문 대통령이 '이번 미 대선 결과는 바이든 당선인의 오랜 국정 경험과 탁월한 리더십, 그리고 명확한 비전에 대한 미국 국민들의 높은 기대가 반영된 결과라고 생각한다'고 평가했다"고 전했다.

이에 바이든 당선인은 "한국은 인도 태평양 지역에 안보와 번영에 있어 '린치핀(Linch pinㆍ핵심 축)'" 이라면서 "한국에 대한 방위 공약을 확고히 유지하고 북핵문제 해결을 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말한 것으로 전해졌다. 양측은 향후 코로나19 및 기후변화 등 글로벌 현안에 대한 협력 확대에도 공감대를 이뤘다.

이날 통화는 우리 측에서 서훈 국가안보실장과 서주석 1차장, 김현종 2차장 등 국가안보실 관계자들이 배석했다. 통화에 앞서 오전 7시30분께 서 안보실장은 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 주재했다. 청와대는 "굳건한 한미 동맹에 기반해 한미 관계를 지속 발전시켜 나가면서 한반도의 항구적 평화 정착과 비핵화를 달성하기 위한 방안을 협의했다"고 밝혔다.

바이든 당선인은 문 대통령과의 통화를 앞두고 11일(현지시간) 미 재향군인의 날을 맞아 펜실베니아 필라델피아에 있는 알링턴 국립묘지 내 한국전 참전용사 추모공원을 찾아 기념비에 헌화 및 묵념을 했다. 미국 참전용사의 희생을 기리는 이 행사에서 한국전 참전 기념비를 찾았다는 점이 주목을 받았다. 이는 문 대통령과의 첫 공식 소통을 앞두고 한미동맹 강화 의지를 드러낸 행보로 분석된다. 이와 관련 강 대변인은 문 대통령이 통화에서 이를 상기하며 한미관계 발전과 한반도 평화정책에 대한 당선인의 높은 관심과 의지에 사의를 표했다고 전했다.

한편 바이든 당선인은 문 대통령과의 통화에 앞서 이날 오전 8시30분께 스가 요시히데 일본 총리와도 약 10분 간 통화했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr