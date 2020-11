2차 아이폰12 온다…노젓는 이통사들, 배송·사은품 경쟁(종합)

아이폰12 프로 맥스·미니, 13일부터 예약판매

SKT는 새벽배송, KT는 1시간 배송 내세워

미니 95만원, 프로 맥스는 147만원부터

[아시아경제 한진주 기자] 이통사들이 13일부터 아이폰12 프로 맥스와 아이폰12 미니 사전예약을 시작한다. 아이폰을 일찍 받아보려는 사전구매자들을 겨냥해 '빠른 배송'과 사은품을 내걸었다.

12일 SK텔레콤과 KT, LG유플러스는 13일부터 19일까지 아이폰12 프로 맥스와 미니 모델 예약 판매를 진행한다고 밝혔다. 정식 출시일은 20일이다.

이통사들은 5G 가입자 확보를 위해 앞다퉈 사전예약 프로모션 경쟁을 펼치고 있다. 아이폰은 공시지원금이 낮고 5G 요금제가 비싸 자급제 모델 선호도가 높지만 자급제 물량이 적다. 이통사들은 많은 물량을 확보해 빠르게 배송해주는 전략으로 아이폰 가입자 유치에 나섰다.

개통 당일 새벽 1시에 집으로

SK텔레콤과 KT는 새벽 배송과 1시간 배송 서비스를 내세우고 있다. SK텔레콤은 출시 당일인 20일에 원하는 곳에서 아이폰을 택배로 수령할 수 있는 '새벽배송' 서비스를 제공한다. 선착순 3000명에게는 출시 당일 0시부터 7시까지 택배로 아이폰12를 배송해준다. 지난달 아이폰 12 예약 첫날 서울과 수도권에서 선착순 1000명을 대상으로 새벽배송 서비스 신청을 받은 결과 1시간 만에 마감됐다. 이에 SK텔레콤은 새벽배송 서비스 대상 고객을 3000명까지 늘리고 배송 지역을 전국으로 확대 운영한다.

KT는 공식 온라인몰 KT샵에서 선착순 2000명에게 20일부터 0시에 배송해주는 '1시간 배송' 서비스를 제공한다. 서울 거주자는 '미드나잇 익스프레스'를 통해 20일 오전 1시에 새 아이폰을 받아볼 수 있다. 수도권과 전국 5대 광역시 소재 고객에게는 20일 오전 10시까지 배송해주는 '굿모닝 익스프레스'를 운영한다.

할인쿠폰, 충전기 등 사은품도 풍성

사전예약자들을 위한 할인 쿠폰이나 충전기 등 다양한 사은품도 제공한다. SK텔레콤은 2020 코리아세일페스타(11월1일~15일)에 동참해 아이폰 할인 쿠폰을 제공하는 'T페스타' 이벤트를 진행한다. T다이렉트샵에서 아이폰을 예약한 고객은 구매 시 사용 가능한 할인 쿠폰 15만원권(200명), 10만원권(150명), 5만원권(100명)을 추첨을 통해 받을 수 있다.

KT샵에서 사전예약을 하고 개통한 고객에게는 추첨을 통해 ▲애플워치6(12명) ▲아이패드8(12명) ▲에어팟 프로(12명) ▲2021년 스타벅스 다이어리(1000명)를 제공한다. KT샵 개통 고객 전원에게는 ▲피크닉 UV 충전기 ▲애플 정품 충전기 ▲벨킨 충전 패드 등 원하는 사은품 하나를 제공한다.

LG유플러스는 온라인 직영몰 유샵(U+Shop)에서 19일까지 사전예약을 하는 모든 고객에게 지마켓, GS25, 마켓컬리 등에서 사용 가능한 유샵전용제휴팩 쿠폰 최대 18만원과 디자인스킨 피닉스프로 패키지를 단독 제공한다. 추첨을 통해 애플 공식 수리센터인 투바 10만원 쿠폰, 애플 서비스 구매에 쓸 수 있는 앱스토어 2만원 할인권, 셀프 인테리어에 아이폰12 프로의 라이다 스캐너를 활용할 수 있는 리바트 가구몰 최대 7만원 할인권을 제공한다.

95만원대부터 160만원까지..가격대 천차만별

아이폰12 미니는 5.4인치 OLED 디스플레이를 탑재해 4가지 시리즈 중 가장 화면이 작다. 아이폰12와 동일한 1200만 광각·초광각 듀얼 카메라를 탑재했다. 색상은 블루, 그린, 블랙, 화이트, 레드 5가지로 용량은 64GB, 128GB, 256GB 모델로 구분된다. 아이폰12 시리즈 모두 A14 바이오닉 칩셋을 탑재해 전작보다 성능이 50% 이상 개선됐다. 가격은 ▲64GB 94만6000원 ▲128GB 101만2000원 ▲256GB 115만5000원이다.

아이폰 12 프로 맥스는 역대 아이폰 중 가장 큰 화면인 6.7인치에 약 350만 픽셀의 해상도를 자랑한다. 프로 모델과 동일하게 1200만 망원 카메라가 추가됐고 라이다 센서가 탑재됐다. 아이폰12 프로 맥스의 카메라 사양은 4가지 모델 중 가장 뛰어나며 65mm 초점 거리의 망원 카메라를 활용하면 5배 광학줌까지 제공한다. 색상은 그래파이트, 실버, 골드, 퍼시픽 블루 색상으로 출시되며 용량은 128GB, 256GB, 512GB로 나뉜다. 아이폰12 프로 맥스의 가격은 ▲128GB 147만4000원 ▲256GB 160만6000원 ▲512GB 187만원이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr