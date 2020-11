NS홈쇼핑, '대한민국 인터넷 소통 대상' 수상

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑은 '제13회 대한민국인터넷소통대상' 시상식에서 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장상을 수상했다고 12일 밝혔다.

이번 수상은 쇼핑·유통 부문으로 2017년부터 4년 연속 수상이다. 시상식은 11일 서울 프레스센터에서 개최됐다.

'대한민국인터넷소통대상'은총 350여개의 기업과 공공기관을 대상으로 소셜네트워크서비스(SNS)소통채널 운영, 콘텐츠, 소통 마케팅 효과 등을 약 3500여 명의 고객 패널의 심사와 전문가의 검증을 거쳐 수상자를 선정한다.

NS홈쇼핑은 SNS 채널과 소통마케팅효과를 평가한 소통지수와 콘텐츠경쟁력지수, 운영성평가에서 고객만족도 종합지수 85.22점을 기록하며, 상위 100대 기업의 평균 점수인 80.87점을 상회했다.

이번 수상에서 NS홈쇼핑은 고객의 요구에 맞는 콘텐츠를 제공하고 접근성 높은 시스템 구축으로 전 세대를 위한 쇼핑 채널 역할을 했다고 평가받았다.

NS홈쇼핑은 126만명의 팬 및 팔로워를 보유한 9개의 SNS 채널을 활용해 MZ세대부터 시니어세대까지 연령별 맞춤형 콘텐츠를 제공하며, NS홈쇼핑의 고객층을 확대하는 데 주력하고 있다.

포털 검색과 소셜데이터를 접목한 빅데이터 마케팅을 적극적으로 활용해 고객에게 적합한 시즌 이슈와 상품 활용에 대한 정보를 제공함으로써 좋은 반응을 얻고 있다. 마스크 수급 시기, 생필품, 관련 굿즈 등 사회 이슈를 반영한 8개의 상품 콘텐츠는 약 56만명의 호응을 끌어내는 성과를 얻기도 했다.

또한, NS홈쇼핑은 페이스북과 인스타그램에는 비주얼 요소를 극대화한 이미지에 집중하고, 유튜브에는 전문성과 오락성을 갖춘 영상 콘텐츠 제작에 집중하는 등 SNS 채널별 특성에 맞는 콘텐츠를 제작하고 있다.

최근에는 비대면(언택트) 소비의 확산 속에 온라인 미디어를 통한 라이브 방송으로 다양한 고객과 활발한 소통을 이어오고 있다. 요리연구가 이혜정, 맛칼럼니스트 김유진, 이지연 아나운서 등 여러 인플루언서가 함께 참여하는 `오늘뭐먹지`, `고수의 레시피`, `식품보감` 등의 콘텐츠는 매회 큰 호응을 얻고 있다.

이 밖에도 NS홈쇼핑은 카카오플러스 친구를 통해 실제 주 고객층의 관심도가 높은 상품 위주의 콘텐츠를 제공하고 접근성을 극대화했다. 여기에 여러 채널을 하나로 연결한 SNS 시스템을 구축하고 채널 할인권과 같은 유입에 따른 혜택을 제공하는 등 고객에게 직접적인 혜택을 주며 만족도를 높이고 있다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 "고객에게 유익한 콘텐츠를 제공하고, 접근성을 높이는 NS홈쇼핑의 SNS 전략이 브랜드 가치의 신뢰로 쌓이고 있다”며 “앞으로도 혁신적인 SNS 채널 운영으로 언택트 시대에도 고객의 마음에 더 가까워지는 NS홈쇼핑이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr